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Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn kỷ luật 2 Phó Chủ tịch xã

Quốc Nam
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Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn xem xét thi hành kỷ luật với 2 Phó chủ tịch UBND xã Tân Thành là Phùng Văn Quang và Trương Xuân Hữu do tham ô số tiền công đức gần 7 tỷ đồng xảy ra tại BQL Đền Bắc Lệ và bị cơ quan công an khởi tố, bắt giữ.

Ngày 20/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn khoá XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức kỳ họp thứ 13 dưới sự chủ trì của ông Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kỷ luật 2 Phó Chủ tịch xã Tân Thành do tham ô gần 7 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn xem xét kỷ luật 2 Phó chủ tịch UBND xã Tân Thành. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ xã Tân Thành, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Ông Phùng Văn Quang, Ủy viên BTV Đảng ủy xã Tân Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành nhiệm kỳ 2026 - 2031 (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, nhiệm kỳ 2021- 2026) và ông Trương Xuân Hữu, Ủy viên BCH Đảng bộ xã Tân Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành (nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, nhiệm kỳ 2021- 2026).

Theo UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn, 2 cán bộ nêu trên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm gây hậu quả rất nghiêm trọng, bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn quyết định khởi tố; ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông Phùng Văn Quang và ông Trương Xuân Hữu.

Trước đó, trong vụ án Tham ô tài sản liên quan đến việc biển thủ tiền công đức tại Ban Quản lý di tích Đền Công đồng Bắc Lệ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố và bắt 12 bị can. Trong số các bị can bị khởi tố có 2 Phó Chủ tịch xã Tân Thành là Phùng Văn Quang (SN 1979) Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành kiêm Trưởng Ban quản lý đền Bắc Lệ từ tháng 9/2025 đến nay; Trương Xuân Hữu (SN 1983) Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, nguyên Trưởng Ban quản lý đền Bắc Lệ.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, quá trình điều tra xác định từ năm 2024 đến nay, các thành viên trong Ban quản lý đền Bắc Lệ trong đó có ông Quang và Hữu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, đã thống nhất không đưa vào sổ sách công đức để chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng.

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Tags

Công an tỉnh Lạng Sơn

Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy

UBKT Tỉnh ủy

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