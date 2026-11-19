Ngày 17/11/2026, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập Nigeria xác nhận đã loại bỏ hàng loạt ảnh chân dung giả mạo do trí tuệ nhân tạo tạo ra khỏi cơ sở dữ liệu cử tri toàn quốc và lập danh sách xử lý kỷ luật 54 nhân viên đăng ký.

Trong đợt tổng rà soát và làm sạch cơ sở dữ liệu cử tri quốc gia nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2027, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập Nigeria (INEC) đã phát hiện một thủ đoạn gian lận công nghệ mới: hàng loạt hồ sơ cử tri đăng ký mới trên hệ thống điện tử không phải là người thật, mà sử dụng các bức ảnh chân dung khuôn mặt nhân tạo do các công cụ tạo ảnh AI sinh ra. Báo cáo điều tra công bố ngày 17/11/2026 cho thấy những bức ảnh giả mạo này nằm trong tổng số hơn 1,6 triệu bản ghi cử tri không hợp lệ vừa bị cơ quan bầu cử Nigeria xóa sổ khỏi danh sách chính thức.

Theo quy định bầu cử hiện hành tại Nigeria, mỗi công dân khi đi đăng ký làm thẻ cử tri bắt buộc phải có mặt trực tiếp tại điểm đăng ký để thiết bị chuyên dụng quét dấu vân tay và chụp ảnh khuôn mặt sống tại chỗ. Tuy nhiên, khi hệ thống kiểm duyệt tự động của INEC quét lại kho dữ liệu vừa thu thập, các kỹ sư đã phát hiện nhiều hồ sơ gắn ảnh chân dung có các đặc điểm biến dạng ánh sáng đặc trưng của ảnh AI tạo sinh, bên cạnh những hồ sơ chụp lại ảnh từ tranh vẽ, tờ tiền giấy hoặc ảnh người nổi tiếng.

Một con phố ở Lagos, Nigeria. Ảnh tư liệu. Ảnh: Carey Akin/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Cuộc điều tra nội bộ của Ủy ban Bầu cử Nigeria chỉ ra rằng những bức ảnh giả mạo do AI tạo ra không phải do tin tặc từ bên ngoài xâm nhập hệ thống đám mây, mà bắt nguồn từ sự tiếp tay của chính các nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm đăng ký. Thay vì chụp ảnh người dân đến làm thủ tục trực tiếp, một số nhân viên đã lạm dụng tài khoản được cấp để dùng máy ảnh thiết bị đầu cuối chụp lại màn hình điện thoại hiển thị sẵn các bức ảnh khuôn mặt do AI tạo ra nhằm lập khống hồ sơ cử tri ảo.

Tính đến ngày 17/11/2026, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập Nigeria đã chính thức điểm tên và lập hồ sơ xử lý kỷ luật 54 nhân viên phụ trách đăng ký cử tri tại nhiều bang trên cả nước vì hành vi vi phạm quy trình thu thập dữ liệu sinh trắc học, đồng thời đối mặt với yêu cầu từ giới chuyên gia về việc phải nâng cấp phần mềm nhận diện thực thể sống (liveness detection) ngay trên máy trạm để chặn đứng ảnh AI ngay từ khâu bấm máy.