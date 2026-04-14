Theo nhà báo quân sự Kirill Fyodorov, Tập đoàn Uralvagonzavod (UVZ) đang sản xuất hàng trăm xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-90M Proryv mỗi năm. Vị chuyên gia đưa ra con số sản lượng tối đa hàng năm đối với loại MBT này ở mức 231 chiếc.

“231 xe tăng T-90M Proryv là sản lượng tối đa hàng năm của loại chiến xa này tại UVZ”, ông Fyodorov nhấn mạnh.

Nhà phân tích lưu ý chi phí trung bình của một chiếc MBT nói trên vào khoảng 350 triệu ruble. Trong đó 1 sư đoàn xe tăng bao gồm từ 200 đến 250 chiếc, nâng tổng chi phí lên khoảng 81 tỷ ruble.

Đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vladimir Gutenev cũng lưu ý sản lượng xe bọc thép trong nước đã tăng lên đáng kể. Trên thực tế, đã tăng gấp 2,2 lần trong vòng 4 năm qua.

Đồng thời những đánh giá về vai trò của xe tăng trên chiến trường hiện đại vẫn còn trái chiều. Nhà báo quân sự Dmitry Steishin tin rằng các phương tiện này đang trở thành "mục tiêu lý tưởng" cho máy bay không người lái, ngay cả khi bị bắn từ vị trí gián tiếp.

Việc sử dụng đội hình xe tăng lớn như hàng chục năm trước là bất khả thi, khi đòi hỏi các biện pháp bảo vệ bổ sung và điều chỉnh chiến thuật linh hoạt.

Xe tăng T-90M Proryv là phiên bản hiện đại hóa từ T-90A Vladimir, được đưa vào biên chế năm 2020. Chiếc MBT này nặng khoảng 48 tấn và được vận hành bởi kíp lái 3 người.

Nó được trang bị pháo chính 125mm, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại và giáp composite kết hợp với giáp phản ứng nổ. Xe có thể đạt tốc độ lên đến 70km/h và thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau trong các đơn vị bộ binh cơ giới.