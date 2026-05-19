Ưu thế vượt trội của bom dẫn đường Ukraine so với JDAM-ER Mỹ

Bạch Dương
|

Loại bom dẫn đường trên không mới do Ukraine chế tạo có tên gọi Vyrivnyuvach, theo nhà phát triển, chi phí chỉ bằng 1/3 so với JDAM-ER của Mỹ.

Thông tin này được tờ Business Insider (BI) đăng tải dựa trên bình luận từ công ty phát triển có tên Brave1. Nhà sản xuất cho biết vũ khí này được thiết kế với hệ thống dẫn đường độ chính xác cao và tương thích với tất cả máy bay và hệ thống hiện có của Ukraine.

Bom Vyrivnyuvach có thể được phóng từ tiêm kích F-16 và Mirage 2000 của Ukraine, nhưng cần có thêm chứng nhận để sử dụng. Bom được cho là có thuật toán dẫn đường hiện đại giúp tăng độ chính xác.

Theo đại diện Brave1, quả bom này rẻ hơn đáng kể so với những loại tương đương của phương Tây. Cụ thể, giá thành chế tạo Vyrivnyuvach thấp hơn khoảng 3 lần so với bom JDAM-ER của Mỹ.

Quả bom nói trên có thể được sử dụng bất kể điều kiện thời tiết hay thời gian trong ngày và việc chuẩn bị vũ khí yêu cầu không quá 30 phút.

Ngày 18/5, có thông tin cho biết Không quân Ukraine đã nhận được lô bom dẫn đường trên không (KAB) thử nghiệm đầu tiên sau quá trình phát triển suốt 17 tháng.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, các phi công Ukraine hiện đang diễn tập những kịch bản chiến đấu và thích nghi việc sử dụng vũ khí mới trong điều kiện giao tranh thực tế.

"Đây không phải là bản sao vũ khí phương Tây hay Liên Xô, nó thực sự là một phát triển độc quyền của các kỹ sư Ukraine nhằm tấn công hiệu quả mục tiêu ở độ sâu hàng chục km sau khi phóng," ông Fedorov nhấn mạnh.

Tháng 6/2024, Tư lệnh Không quân Ukraine - Tướng Serhiy Golubtsov cho biết họ đang chuẩn bị thử nghiệm hệ thống KAB nội địa, dự kiến sẽ bắt đầu "trong vài tuần nữa".

Công việc bao gồm phát triển các bộ dụng cụ có độ chính xác cao cho bom hàng không của Liên Xô và cung cấp tầm bay xa hơn nhờ tích hợp thêm cánh lượn.

Tới tháng 9/2024, kênh Telegram "Không quân Chiến đấu Ukraine" đã đăng tải một video về cuộc thử nghiệm thả bom từ máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M.

Sang tháng 6/2025, một video nữa về các cuộc thử nghiệm phóng bom lượn với module tương tự UMPK do Ukraine chế tạo đã được công bố. Theo nhà phát triển, tầm xa hiện đạt 60km và họ có kế hoạch tăng lên 80km hoặc thậm chí 100km khi thả từ độ cao 10km.

Theo Business Insider
