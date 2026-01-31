Ưu thế của Su-57 so với F-35

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga.

Theo nhận định được các phi công kỳ cựu của Không quân Ấn Độ chia sẻ với RT, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 sẽ kết hợp những đặc điểm riêng biệt của Nga với năng lực về điện tử hàng không và phần mềm của Ấn Độ tạo nên dòng chiến đấu cơ có ưu thế hơn hẳn so với F-35.

"Chúng ta cần một loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm rất, rất nhanh chóng, và Su-57 là lựa chọn tốt nhất", Thượng tướng Không quân Ấn Độ, Anil Chopra nói với RT hôm 30 tháng 1.

Ông Chopra cho biết dây chuyền sản xuất Su-30MKI "về cơ bản sẽ được tự do sản xuất trong vòng một hoặc hai năm tới, và do đó, khả năng sản xuất Su-57 tại Ấn Độ là rất khả quan".

Tướng Chopra nhấn mạnh, trong số 20 quốc gia có máy bay tàng hình, và Trung Quốc có hơn 300 chiếc J-20S, một loại máy bay thế hệ thứ 5 khác, và hai máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, nhấn mạnh sự cần thiết của việc Ấn Độ phải sở hữu loại máy bay Su-57.

Máy bay chiến đấu tàng hình có ưu điểm là thâm nhập sâu hơn vào không phận đối phương mà không bị phát hiện.

Đại tá MJ Augustine Vinod mô tả Su-57 là một khung máy bay của Nga, kết hợp với phần mềm và hệ thống điện tử hàng không của Ấn Độ, tạo nên một vũ khí lợi hại. Ông cho rằng việc tích hợp hệ thống điện tử hàng không cao cấp vào máy bay của Ấn Độ là không gì sánh kịp.

"Khi kết hợp khả năng khí động học vượt trội của Su-57 với hệ thống điện tử hàng không và phần mềm của Ấn Độ, bạn sẽ có một chiếc máy bay tốt hơn nhiều so với F-35. Su-57 là máy bay hai động cơ, trong khi F-35 là máy bay một động cơ", ông nói với RT hôm 30 tháng 1.

Ông cho biết thêm, thế độc quyền của Airbus và Boeing trong lĩnh vực sản xuất máy bay dân dụng sẽ được tiếp quản bởi các tập đoàn liên doanh Nga-Ấn, bao gồm Hindustan Aeronautics Limited (HAL) và các doanh nghiệp tư nhân.

HAL đã hợp tác liên doanh với Tập đoàn Hàng không Thống nhất (United Aircraft Corporation) để sản xuất siêu máy bay phản lực Sukhoi SJ-100.

Ông Vadim Badekha, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga, cho biết bên lề triển lãm hàng không Wings India tuần này rằng các cuộc đàm phán về việc cung cấp và sản xuất máy bay chiến đấu Su-57 tại Ấn Độ đang ở "giai đoạn kỹ thuật chuyên sâu".

Tại triển lãm hàng không Dubai vào tháng 11 năm 2025, Moscow đã công bố đề nghị cấp phép sản xuất toàn bộ máy bay Su-57 tại Ấn Độ, cùng với việc chuyển giao công nghệ không hạn chế.