Ưu đãi đặc quyền cho khách hàng thượng lưu tại Việt Nam

Visa giới thiệu diện mạo mới của dòng thẻ Visa Infinite tại Việt Nam với ba hạng thẻ, hướng đến trải nghiệm cá nhân hóa và hệ sinh thái đặc quyền dành cho khách hàng cao cấp.

Visa vừa công bố phiên bản mới của dòng thẻ cao cấp Visa Infinite tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Không chỉ làm mới thương hiệu, Visa còn mở rộng hệ sinh thái với ba hạng thẻ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhóm khách hàng thượng lưu.

Theo Visa, bên cạnh dòng thẻ Visa Infinite truyền thống, hệ sinh thái mới bổ sung thêm hai hạng thẻ là Visa Infinite Privilege và Visa Infinite Private. Mỗi hạng thẻ được thiết kế dành cho một nhóm khách hàng khác nhau, từ khách hàng cao cấp đến nhóm siêu giàu, với các quyền lợi và dịch vụ được cá nhân hóa.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh tầng lớp khách hàng thượng lưu tại châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục tăng nhanh. Visa cho biết khu vực này được dự báo đạt tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 8% đến năm 2030 và hiện chiếm gần 31% dân số siêu giàu trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Visa đánh giá thị trường đang nằm trong nhóm 10 quốc gia có mức chi tiêu của khách hàng cao cấp lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Cùng với sự gia tăng về quy mô, nhu cầu của nhóm khách hàng này cũng thay đổi đáng kể khi họ ưu tiên những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, có chiều sâu và phù hợp với phong cách sống hơn là các giá trị xa xỉ truyền thống.

Theo nghiên cứu của Visa, khách hàng tinh hoa hiện quan tâm nhiều hơn đến những trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, thay vì chỉ hướng tới các biểu tượng của sự sang trọng. Đây là cơ sở để Visa tái định vị dòng thẻ Infinite theo hướng tập trung vào trải nghiệm và kết nối toàn cầu.

Phiên bản Visa Infinite mới được xây dựng trên ba trụ cột gồm năng lực thanh toán thông minh, các trải nghiệm được tuyển chọn và hệ sinh thái đối tác toàn cầu. Visa cho biết các tính năng mới giúp đơn giản hóa giao dịch hằng ngày, hỗ trợ những khoản thanh toán giá trị lớn, đồng thời tăng cường khả năng chia sẻ quyền sử dụng thẻ cho người được ủy quyền với các lớp bảo mật nâng cao.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết khách hàng thượng lưu hiện không chỉ kỳ vọng vào những đặc quyền cao cấp mà còn mong muốn các dịch vụ mang tính kết nối toàn cầu và phù hợp với nhu cầu cá nhân.

"Visa từ lâu đã góp phần định hình những trải nghiệm cao cấp dành cho khách hàng thượng lưu tại Việt Nam và trên khắp châu Á – Thái Bình Dương. Khi kỳ vọng của họ tiếp tục thay đổi, chúng tôi mong muốn mang đến những giá trị phù hợp và khác biệt hơn thông qua hệ sinh thái Visa Infinite mới", bà Dung chia sẻ.

Ba hạng thẻ cho ba nhóm khách hàng

Theo Visa, Visa Infinite vẫn là hạng thẻ cốt lõi, tập trung vào các ưu đãi về du lịch, phong cách sống và thanh toán cao cấp.

Trong khi đó, Visa Infinite Privilege được bổ sung nhiều đặc quyền hơn, giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ và trải nghiệm được tuyển chọn riêng.

Ở cấp độ cao nhất, Visa Infinite Private chỉ được phát hành theo hình thức thư mời, dành riêng cho nhóm khách hàng siêu giàu với các dịch vụ tư vấn, chăm sóc và trải nghiệm thiết kế riêng theo từng cá nhân.

Toàn bộ hệ sinh thái được hỗ trợ bởi các giải pháp như hạn mức giao dịch nâng cao, công nghệ xác thực thông minh, khả năng phát hành thẻ xuyên biên giới cùng nhiều lớp bảo mật liên tục.

Tập trung vào trải nghiệm du lịch, ẩm thực và sức khỏe

Song song với việc nâng cấp sản phẩm, Visa cũng mở rộng danh mục đặc quyền dành cho chủ thẻ thông qua nhiều chương trình trải nghiệm.

Trong lĩnh vực ẩm thực, chương trình Infinite Tastes: Beyond the Menu mang đến các hoạt động do những đầu bếp hàng đầu dẫn dắt, giúp khách hàng khám phá văn hóa và câu chuyện phía sau các nền ẩm thực châu Á – Thái Bình Dương.

Ở mảng du lịch, nền tảng Visa Destinations được xây dựng theo sở thích của từng khách hàng, cung cấp các hành trình và trải nghiệm được tuyển chọn, đồng thời mở rộng quyền tiếp cận nhiều dịch vụ độc quyền tại các điểm đến trên thế giới.

Visa cho biết mức chi tiêu của nhóm khách hàng thượng lưu hiện tăng gần gấp ba lần so với các chủ thẻ khác, đặc biệt ở các lĩnh vực du lịch, giải trí và bán lẻ. Khoảng 90% khách hàng cao cấp quan tâm đến các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, trong khi 84% mong muốn sử dụng các dịch vụ được cá nhân hóa ở mức cao hơn.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng ngày càng rõ nét khi người tiêu dùng cao cấp gia tăng chi tiêu cho du lịch, mua sắm, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, nhóm khách hàng trẻ có xu hướng đi du lịch nước ngoài nhiều hơn và dành sự quan tâm lớn cho các trải nghiệm cùng gia đình.

Thông qua việc tái định vị Visa Infinite, Visa kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái thanh toán và phong cách sống toàn diện hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thế hệ khách hàng thượng lưu hiện đại tại Việt Nam và khu vực.