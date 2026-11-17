Việc này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu.

Sân bay Long Thành có tổng diện tích quy hoạch khoảng 5.000ha, tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 16 tỷ USD. Quy mô của dự án này gần 6 lần diện tích của sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay. Khi hoàn thành, Sân bay Long Thành sẽ là cảng hàng không lớn nhất Việt Nam.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư Dự án Thành phần 3, giai đoạn 1 của Sân bay Long Thành dự kiến sẽ chính thức đưa vào khai thác từ ngày 24/12 tới.

Thông tin từ Bộ Xây dựng, để tạo điều kiện thu hút các hãng hàng không chuyển hoạt động khai thác sang Sân bay Long Thành, bên cạnh các chính sách của Nhà nước, ACV cũng đã xây dựng chương trình ưu đãi riêng đối với các hãng hàng không và doanh nghiệp khai thác tại sân bay này.

Cơ chế, chính sách hỗ trợ, khi các hãng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không chuyển hoạt động khai thác sang Sân bay Long Thành được áp dụng các chính sách ưu đãi về giá dịch vụ hàng không theo quy định tại Thông tư số 23/2026/TT-BXD, ngày 15-5-2026 của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, ACV đã xây dựng chương trình ưu đãi riêng đối với các hãng hàng không và doanh nghiệp khai thác tại Sân bay Long Thành. Trong đó, dự kiến giảm từ 20 - 50% đối với một số loại giá dịch vụ hàng không trong giai đoạn 2026 - 2027 nhằm hỗ trợ các hãng hàng không trong giai đoạn chuyển đổi khai thác.

Cũng theo Bộ Xây dựng, để để tạo điều kiện thu hút các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không chuyển hoạt động khai thác sang Sân bay Long Thành, việc điều phối slot (khung thời gian cụ thể được cơ quan quản lý phân bổ để một chuyến bay thực hiện cất cánh hoặc hạ cánh tại sân bay), phân bổ vị trí đỗ tàu bay, tổ chức khai thác mặt đất và các giải pháp hỗ trợ khác cần được triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, phù hợp với năng lực khai thác thực tế của sân bay, bảo đảm quá trình chuyển đổi được thực hiện an toàn, liên tục, hiệu quả.

ACV đề xuất lộ trình tổ chức khai thác Sân bay Long Thành theo 3 bước. Từ thời điểm khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa Đông 2026 (tháng 3/2027), khuyến khích các hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế, bao gồm vận tải hàng hóa tại Sân bay Long Thành theo nhu cầu.

Trong lịch bay mùa hè 2027 (từ tháng 3/10/2027), chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, bao gồm vận tải hàng hóa sang Sân bay Long Thành. Từ lịch bay mùa đông 2027 (tháng 10/2027), chuyển các chuyến bay quốc tế còn lại, trừ các đường bay ngắn dưới 1 ngàn km do hãng hàng không Việt Nam khai thác.

Trong đó, giai đoạn đầu khai thác, Sân bay Long Thành dự kiến khai thác tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần gồm 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế.

Các hạng mục của dự án gấp rút hoàn thành.

Trức đó, ACV cho hay, trong giai đoạn đầu, các hãng hàng không trong nước sẽ từng bước triển khai hoạt động khai thác tại sân bay mới. Trong đó, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) dự kiến khai thác tuyến Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế. Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Để phục vụ khai thác Sân bay Long Thành, hiện nay, công tác phân bổ chuyến bay và tổ chức khai thác đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác sân bay và các hãng hàng không phối hợp xây dựng trên cơ sở tham số điều phối slot (khung giờ cất, hạ cánh), kế hoạch khai thác giữa Sân bay Tân Sơn Nhất và Sân bay Long Thành. Đồng thời, bảo đảm phù hợp với các quy định, hiệp định hàng không quốc tế và điều kiện khai thác thực tế.

Đặc biệt, theo ACV, hiện nay, nhiều hãng hàng không quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ việc khai thác tại Sân bay Long Thành. Qua đó, cho thấy sức hấp dẫn và tiềm năng phát triển của Sân bay Long Thành.