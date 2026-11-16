Một mắt xích chiến lược của miền Trung vừa lộ diện, nằm ngay sát siêu cảng 45.000 tỷ đồng

Đây là một mắt xích quan trọng trong hệ thống logistics của thành phố, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa.

Đà Nẵng có lợi thế về vị trí địa lý, cảng biển, sân bay quốc tế, kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những lợi thế này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi thành phố tổ chức tốt các dòng hàng hóa, thu hút doanh nghiệp, phát triển dịch vụ chất lượng và giảm chi phí cho nền kinh tế.

Vì vậy, thành phố xác định phát triển logistics không đơn thuần là đầu tư kho bãi hay dịch vụ vận chuyển mà phải trở thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh của cả vùng.

Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) ra mắt Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu. Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng nằm ở Lô D, đường số 3, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hải Vân.

Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng được kỳ vọng tạo bước chuyển trong năng lực hạ tầng logistics khu vực miền Trung, nhất là khi dự án Bến cảng container Liên Chiểu với tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng được khởi công vào tháng 4/2026, công suất thiết kế khoảng 74 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đây là cảng cửa ngõ quốc tế, điểm kết nối của Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Nằm cách Cảng Liên Chiểu khoảng 1km, kết nối trực tiếp Quốc lộ 1A, Cảng Tiên Sa và Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng có lợi thế đảm nhận vai trò gom hàng hóa từ các vùng sản xuất trong khu vực và từ Lào; đồng thời tiếp nhận, phân phối hàng hóa đến các trung tâm tiêu thụ trong nước.

Với kho trục tại miền Trung, hàng hóa trên hành trình Bắc - Nam có thể được chia chọn, trung chuyển ngay tại Đà Nẵng, rút ngắn đến 6 giờ vận chuyển. Không gian bên trong Trung tâm được tổ chức theo hướng hiện đại, phục vụ hoạt động lưu trữ, phân loại và xử lý hàng hóa với quy trình vận hành liên hoàn.

Trung tâm có khu nhà kho và hạ tầng phụ trợ rộng khoảng 39.300m², tích hợp 7 nhóm công năng bao trùm toàn chuỗi, từ lưu kho, hoàn tất đơn hàng, gom hàng và điều phối vận tải đa phương thức, logistics xuất nhập khẩu và kết nối hải quan đến dịch vụ giá trị gia tăng, logistics cho thương mại điện tử và điều hành số.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể sử dụng trọn gói dịch vụ logistics từ một nhà cung cấp, không phải tự đầu tư kho bãi, nhân lực và hệ thống vận hành riêng; đồng thời theo dõi tình trạng hàng hóa thông qua dữ liệu được kết nối.

Quá trình khai thác tại Trung tâm được tự động hóa với hệ thống chia chọn tự động, robot tự hành AGV được ứng dụng trong quá trình vận chuyển, luân chuyển hàng hóa bên trong kho, góp phần tự động hóa các công đoạn và tối ưu nguồn lực vận hành, nền tảng quản trị số, giúp thời gian xử lý mỗi đơn hàng nhanh hơn 33% so với thông thường. Trung tâm cũng sử dụng năng lượng mặt trời, hướng tới mô hình logistics bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố kỳ vọng Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống logistics của thành phố, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực miền Trung.

Để Trung tâm hoạt động hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Tập đoàn Viettel tổ chức vận hành chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng dịch vụ; phát huy thế mạnh về công nghệ, quản trị và mạng lưới để tạo ra các dịch vụ có sức cạnh tranh. Đồng thời, tăng cường kết nối với doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và cơ sở sản xuất khu vực miền Trung.