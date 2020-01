Uống rượu bia rồi đạp xe trên quốc lộ, người đàn ông Trung Quốc bị phạt tiền

Ngày 7/1, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh vẫn tiếp tục kiểm tra, xử phạt nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông trên địa bàn. Theo thống kê, sau 5 ngày làm việc, tỉnh này đã xử phạt 54 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền 288 triệu đồng.



Không chỉ xử phạt với người đi ô tô, xe máy mà ngay cả người đi xe đạp có nồng độ cồn cũng bị xử phạt.

Ông In đạp xe đi trên quốc lộ sau khi đã uống nhiều rươu bia.

Cụ thể, tối 4/1, tổ Cảnh sát giao thông (Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tiến hành kiểm tra, đo nồng độ cồn với người điều khiển các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Kỳ Trinh thì phát hiện ông Xiong Anl In ông Xiong Anl In (quốc tịch Trung Quốc) đi xe đạp có biểu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên yêu cầu kiểm tra.

Kết quả đo cho thấy, ông In có nồng độ cồn 0,667mg/l khí thở nên lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ xe đạp.

Xe đạp của ông In bị công an tạm giữ.

Làm việc với CSGT, ông In thừa nhận trước đó có uống nhiều rượu bia. Sau đó ông In đạp xe đi trên quốc lộ và bị CSGT xử phạt.

"Do ông ấy có nồng độ trong người quá cao, đơn vị đã thông báo cho người thân đến đưa về. Với lỗi này, ông ấy bị phạt ở mức 500.000 đồng nhưng ông ấy chưa đến xử lý", Trung tá Hà Phi Hoàng - Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nói.