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Uống bia rồi chạy xe máy ngoài đường, người phụ nữ mang thai trình bày lý do với CSGT

Hương Trà
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Dù nồng độ cồn đo được chỉ ở mức 0,046 mg/lít khí thở, người phụ nữ vẫn vi phạm quy định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Khoảng 22h39 ngày 4/11, tại Km22+100 đường tỉnh 293, đoạn qua phường Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, Tổ công tác số 7, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra một phụ nữ điều khiển xe máy điện không gắn biển số. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là chị T.T.N.A., trú tại phường Lục Nam. Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở cho thấy chị A. có nồng độ cồn ở mức 0,046 mg/lít khí thở.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc với tổ công tác, chị A. chia sẻ bản thân đang mang thai nhưng do có chuyện buồn nên đã uống bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Hình ảnh người phụ nữ mang thai làm việc với lực lượng chức năng. (Ảnh cắt từ clip)

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở. Do đó, dù kết quả kiểm tra ở mức thấp, việc điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn vẫn là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ sự việc trên, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia, dù chỉ uống một lượng nhỏ. Việc tuân thủ quy định không chỉ bảo vệ an toàn cho bản thân mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho những người cùng tham gia giao thông.

Đặc biệt, đối với phụ nữ mang thai, việc sử dụng đồ uống có cồn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, phụ nữ trong thời kỳ mang thai cần tránh hoàn toàn các loại đồ uống có cồn để bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé.

(Nguồn: Phòng CSGT Bắc Ninh, Công an thành phố Bắc Ninh)

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