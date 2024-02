Uống 5 lon bia mừng thưởng Tết, tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phạt kịch khung

Tối 28 Tết (7/2 dương lịch), Đội CSGT Chợ Lớn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, đã lập chốt kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại giao lộ đường Ba Tháng Hai – Lý Thường Kiệt (quận 10).

Ghi nhận của PV VTC News, hơn 2 giờ lập chốt, CSGT đã kiểm tra 245 xe máy, có 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung.

Ông N.H.T. (52 tuổi, ngụ quận 10) vi phạm nồng độ cồn trong khí thở mức 0.957 mg/lít khí thở.

Theo ghi nhận, khoảng 19h45, ngày 7/2, thấy ông N.H.T. (52 tuổi, ngụ quận 10) chay xe máy với biểu hiện say xỉn, CSGT đã ra hiệu dừng phương tiện. Kết quả kiểm tra ông T. có nồng độ cồn 0.957mg/lít khí thở.

Làm việc với CSGT, ông T. không xuất trình được giấy đăng ký xe và không có bằng lái xe máy. “Công ty tổ chức tiệc tất niên nhưng tôi không uống bia. Khi biết tin được công ty thưởng Tết 2 triệu đồng, vui quá nên có uống 5 lon bia. Giờ bị CSGT xử phạt, tôi quyết định ngồi đây vì không có gì để về nhà, không biết nói chuyện với vợ con thế nào” , ông T. nói.

Sau khi được CSGT thông báo lỗi vi phạm và mức xử phạt, ông T. liên tục xin bỏ qua vi phạm. Khi không được đồng ý, ông T. lập tức vứt biên bản và căn cước công dân, có những lời lẽ thiếu kiểm soát với lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Theo CSGT Chợ Lớn, với mức cồn 0.957mg/lít khí thở, ông T. sẽ bị phạt hành chính 7 triệu đồng, giam giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Ông N.A.T. (56 tuổi, ngụ Hóc Môn) có kết quả đo nồng độ cồn là 0,945 mg/lít khí thở.

Cũng trong đêm 7/2, ông N.A.T. (56 tuổi, ngụ Hóc Môn) lái xe trên đường với biểu hiện xay xỉn nên Đội CSGT Chợ Lớn đã ra hiệu dừng phương tiện. Khi dừng xe tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, ông A.T. do quá say nên đã ngã nhào ra đường, lực lượng CSGT phải đỡ ông A.T. tạm vào vỉa hè để thực hiện công tác kiểm tra, xử lý.

Kết quả kiểm tra, ông A.T. có nồng độ cồn là 0,945 mg/lít khí thở. Đáng nói, ông A.T. không xuất trình được CCCD, không có giấy phép lái xe và giấy tờ xe.

Hai trường hợp khác là N.D.T. (46 tuổi, ngụ quận 4) có kết quả đo nồng độ cồn là 0,476 mg/lít khí thở và không có giấy phép lái xe. Trường hợp còn lại là ông N.A. (45 tuổi, quê Quảng Ngãi) có kết quả đo nồng độ cồn là 0,256 mg/lít khí thở.

Ông N.A. (45 tuổi, quê Quảng Ngãi) có kết quả đo nồng độ cồn 0,256 mg/lít khí thở.

Trước đó, ngày 12/1, theo đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024, tại tuyến Quốc lộ 1, CSGT tổng kiểm soát 1.518 phương tiện, gồm: 294 xe khách, 603 xe tải, 140 ô tô con, 112 xe container, 367 xe máy, 2 phương tiện khác. CSGT lập biên bản xử lý 209 trường hợp, trong đó có 52 tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng CSGT đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 19 tài xế, tạm giữ 67 phương tiện (4 ô tô, 63 xe máy).