Tết Nguyên đán là thời điểm người dân di chuyển, đi lại tăng rất cao. Cả ngành vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không đều đã chuẩn bị những giải pháp khác nhau để đảm bảo nhu cầu của người dân.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam trong ngày 7/2 (tức 28 Tết), ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hai cảng hàng không lớn nhất cả nước là Tân Sơn Nhất và Nội Bài đón khoảng 233.500 lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không.

Trong đó, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác gần 135.000 hành khách và sân bay Nội Bài khai thác 98.500 lượt hành khách/ngày.

Trước đó, chiều 26 Tết, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn đã đi kiểm tra và yêu cầu các đơn vị phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo an toàn, an ninh hàng không trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Dùng giấy phép lái xe để đi máy bay nội địa

Ngay sau Tết Nguyên đán, từ 15/2/2024 (mùng 6 Tết Nhâm Thìn), Thông tư số 42/2023 của Bộ Giao thông Vận tải chính thức được áp dụng. Trong đó, đáng chú ý là các loại giấy tờ có thể áp dụng để đi máy bay.

Cụ thể, Thông tư số 42 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay. Theo đó, tại phụ lục VII quy định về giấy tờ về nhân thân khi đi máy bay nội địa, nêu rõ:

Hành khách từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong các loại giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý tương đương sau:

Hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân; giấy chứng minh, chứng nhận của công an nhân dân, quân đội nhân dân; thẻ Đại biểu Quốc hội; thẻ Đảng viên; thẻ Nhà báo; giấy phép lái xe ô tô, mô tô.

Thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay loại có giá trị sử dụng dài hạn; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam; tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách; giấy xác nhận nhân thân do cơ quan công an xác nhận; giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hành khách là người vừa chấp hành xong bản án.

Như vậy, với các chuyến bay nội địa, từ mùng 6 Tết Nhâm Thìn người dân có thể sử dụng bằng lái xe để làm thủ tục tại sân bay.

Hành khách mang quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi đến trên 14 tuổi không quá 20 ngày có thể sử dụng các loại giấy tờ đi tàu bay như đối với hành khách chưa đủ 14 tuổi.

Sân bay Nội Bài tăng cường các quầy làm thủ tục để nâng công suất trong dịp Tết - Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam

Thông tư cũng quy định hành khách chưa đủ 14 tuổi khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

Giấy khai sinh; trích lục hộ tịch; trích lục giấy khai sinh; văn bản xác nhận thông tin hộ tịch; trường hợp dưới 2 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách.

Thông tin nhân thân của hành khách trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ đi cùng chuyến bay.

Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng.

Giấy xác nhận nhân thân do cơ quan công an xác nhận ngày, tháng, năm xác nhận; họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi thường trú của người được xác nhận; lý do xác nhận.

Thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu (hộ chiếu riêng hoặc kèm hộ chiếu của cha mẹ).

Quy định giấy tờ khi làm thủ tục các chuyến bay quốc tế

Trong thông tư số 42/2023 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung cũng ghi rõ các giấy tờ có thể dùng để làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay quốc tế.

Cụ thể, hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay quốc tế phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: hộ chiếu hoặc giấy thông hành hoặc giấy tờ khác có giá trị xuất, nhập cảnh theo quy định của pháp luật như thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ căn cước công dân (nếu Việt Nam và quốc gia liên quan ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau)... (giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh theo quy định).

Trường hợp trẻ em không có hộ chiếu riêng, họ tên, ngày, tháng, năm sinh và ảnh của trẻ em được ghi và dán vào hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi hoặc người giám hộ.

Thực hiện thu phí không dừng tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Trưa ngày 6/2, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đưa vào triển khai thí điểm thu phí tự động không dừng (ETC) với các phương tiện ra vào 2 sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Sau thời gian thử nghiệm thí điểm 1 làn thu phí tự động không dừng, ACV có thể sẽ tăng số làn áp dụng để rút ngắn thời gian trả tiền và giảm ùn ứ với các phương tiện ra vào sân bay.

Theo ACV, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đa dạng thêm hình thức thu tiền dịch vụ tại các khu vực ra vào Cảng như thẻ thanh toán quốc tế, mã QR của ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử.

Việc áp dụng đa dạng nhiều hình thức thanh toán khi lưu thông qua các Cảng hàng không sẽ giảm tối đa thời gian dừng còn dưới 5 giây/giao dịch, giải quyết các bất tiện khi dùng tiền mặt cho chủ phương tiện.