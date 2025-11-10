UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 lên 7,7%

UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng quý IV/2025 ở mức 7,2%, đồng thời điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng cả năm lên 7,7% từ mức 7,5% trước đó. (Ảnh: Int)

Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu

Theo báo cáo, kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 đến nay vượt kỳ vọng, bất chấp các rủi ro từ chính sách thuế của Mỹ. Với mức tăng trưởng 7,85% trong 3 quý đầu năm, triển vọng cả năm vẫn tích cực.

Tuy nhiên, do nền so sánh cao trong quý IV/2024, quý cuối năm được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng thương mại và thuế quan.

Do đó, UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng quý IV/2025 ở mức 7,2%, đồng thời điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng cả năm lên 7,7% từ mức 7,5% trước đó.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng chính thức 8,3–8,5%, quý IV/2025 sẽ cần đạt mức tăng trưởng rất cao, từ 9,7–10,5%.

Báo cáo của UOB cho thấy, với kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm và chưa có dấu hiệu giảm tốc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hiện có ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, với mức lạm phát tháng 9 đạt 3,38% so với cùng kỳ, tăng nhẹ so với mức 3,24% của tháng 8. Tính từ đầu năm, lạm phát trung bình đạt 3,3% (tổng thể) và 3,2% (lạm phát cơ bản), trong đó lạm phát cơ bản đã vượt mức của năm 2024 (2,9%) và năm 2023 (3%).

Việt Nam tăng trưởng dẫn đầu ASEAN

Mặc dù mối tương quan giữa tỷ giá USD/VND và chỉ số DXY (sức mạnh đồng USD) còn hạn chế, VND thường phản ứng chậm hơn so với các đồng tiền khác trong khu vực khi USD suy yếu. Đặc biệt, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến tiếp tục cắt giảm lãi suất, tỷ giá trong nước có thể ổn định hơn từ quý I/2026.

Theo dự báo, tỷ giá USD/VND sẽ ở mức 26.400 trong quý IV/2025, sau đó giảm dần xuống 26.300 (quý I/2026), 26.200 (quý II/2026) và 26.100 (quý III/2026).

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) chia sẻ, triển vọng đến cuối năm 2025 vẫn tích cực nhờ vào kết quả hoạt động mạnh mẽ trong ba quý đầu năm, đặc biệt là ở lĩnh vực xuất khẩu.

Hiện tại, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN với mức dự báo hơn 7%, vượt qua Indonesia (5%), Malaysia (4,6–5,3%), Singapore (3,52%) và Thái Lan (2–3%).

Ngành sản xuất là yếu tố tạo sự khác biệt và là động lực chính, mang lại giá trị gia tăng cao hơn so với các ngành dựa vào tài nguyên như nông nghiệp hay khai khoáng, qua đó củng cố vị thế vững chắc của Việt Nam trong khu vực.

Ảnh hưởng thuế quan Hoa Kỳ

Một yếu tố đáng chú ý là chính sách thuế mới của Mỹ. Các chuyên gia UOB cho rằng, còn nhiều rủi ro vẫn hiện hữu. Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về cách định nghĩa "trung chuyển" cũng như cơ chế áp thuế cho từng ngành. Đặc biệt, ngành nội thất (HS94) – chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ – sẽ là lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ nhất khi các biện pháp thuế có hiệu lực đầy đủ.

Việt Nam hiện là nền kinh tế có độ mở lớn, khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ chiếm tới 83% GDP, chỉ sau Singapore trong ASEAN. Do đó, bất kỳ thay đổi nào từ chính sách thương mại Mỹ đều có thể tác động mạnh.

Vì vậy, dù nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ triển vọng tích cực, quý IV/2025 được dự báo sẽ đối mặt nhiều thách thức do nền so sánh cao của quý IV/2024 và các rào cản thương mại mới. Các tổ chức quốc tế hiện giữ nguyên dự báo tăng trưởng quý IV ở mức 7,2%, song nâng dự báo tăng trưởng cả năm 2025 lên 7,7% từ 7,5% trước đó.

Để đạt mục tiêu chính thức 8,3–8,5%, GDP quý IV/2025 sẽ phải tăng từ 9,7–10,5%, một con số rất thách thức trong bối cảnh hiện nay.

Trước đó, ngày 30/9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng công bố ấn phẩm kinh tế thường niên với dự báo mới nhất về Việt Nam. Theo đó, tăng trưởng năm 2025 được nâng lên 6,7%, trong khi dự báo năm 2026 giảm nhẹ còn 6,0%. Lạm phát cũng được điều chỉnh giảm so với dự báo tháng 4, phản ánh xu hướng ổn định hơn của giá năng lượng và hàng hóa toàn cầu.

Theo báo cáo, làn sóng xuất khẩu gia tăng trước khi Mỹ áp dụng các mức thuế quan mới, cùng chính sách hỗ trợ của Chính phủ, đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam bứt phá trong nửa đầu năm 2025.

Tuy nhiên, tốc độ này dự kiến sẽ chậm lại trong những tháng còn lại do các biện pháp thuế đối ứng có hiệu lực từ ngày 7/8. Mặc dù vậy, nền kinh tế trong nước vẫn giữ sự ổn định tương đối, dù không duy trì được mức tăng mạnh như nửa đầu năm.

ADB nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2025–2026 vẫn tích cực, nhưng rủi ro từ bất ổn toàn cầu và yếu tố trong nước không thể xem nhẹ. Nếu các nền kinh tế đối tác lớn tăng trưởng chậm hơn dự kiến hoặc biến động tài chính quốc tế gia tăng, Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh.

Ở trong nước, cải cách đầu tư công bước đầu có kết quả, nhưng rủi ro tài chính gia tăng và sự chậm trễ trong phối hợp chính sách có thể hạn chế hiệu quả của biện pháp kích thích.