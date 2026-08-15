UNIQLO LifeWear Thu/Đông 2026: Những bản phối mới từ nhịp sống đô thị

UNIQLO vừa ra mắt Bộ sưu tập (BST) LifeWear Thu/Đông 2026 lấy cảm hứng từ nhịp sống của các đô thị hiện đại.

Bên cạnh các thiết kế áo khoác, trang phục giả lông cừu và đồ nỉ cải tiến, BST giới thiệu dòng đồ mặc nhà hoàn toàn mới, với các lựa chọn có thể linh hoạt kết hợp trong tủ đồ thường ngày.

Các thiết kế áo khoác ngoài đa năng và trang phục giữ ấm cho mùa đông

Đóng vai trò điểm nhấn cho tủ đồ mùa chuyển giao, dòng áo khoác ngoài trong BST LifeWear Thu/Đông 2026 mang đến sự cân bằng giữa phong cách thời thượng và khả năng thích ứng thời tiết linh hoạt.

Mở đầu là dòng Áo khoác Casual Outer với các phom dáng đa dạng. Tiêu biểu như MA-1 Blouson với phom dáng lửng theo xu hướng, đường nét bo tròn hiện đại, tôn dáng và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Đặc biệt, BST giới thiệu dòng áo khoác chần bông PUFFTECH với khả năng giữ ấm nhẹ, dễ chăm sóc và phù hợp với thời tiết thay đổi. Mẫu PUFFTECH Parka năm nay được bổ sung khả năng gấp gọn tiện lợi, giúp người mặc dễ dàng mang theo trong mọi chuyến di chuyển đô thị hay du lịch mùa đông. Đi cùng là dòng áo phao lông vũ cao cấp Seamless Down với thiết kế tinh giản và tính ứng dụng cao, hoàn thiện giải pháp khoác ngoài đa năng cho cả mùa.

BST còn mang đến loạt phụ kiện mùa lạnh được phát triển từ những chất liệu đặc trưng như HEATTECH, Cashmere và Soufflé Yarn, bao gồm khăn quàng và găng tay, với ba cấp độ giữ ấm khác nhau.

Sự biến hóa linh hoạt của chất liệu giả lông cừu

Dòng trang phục Giả lông cừu (Fleece) - một trong những chất liệu được yêu thích nhất của UNIQLO, tiếp tục khẳng định vị thế trong tủ đồ đô thị với nhiều kiểu dáng và màu sắc mới dành cho cả nam và nữ, từ Áo khoác giả lông cừu kéo khóa , Áo cardigan giả lông cừu lót lông đến Áo khoác chần bông phối giả lông cừu .

Nhờ khả năng ứng dụng linh hoạt, Fleece ngày càng trở thành món đồ thiết yếu, dễ dàng kết hợp trong tủ đồ hằng ngày thay vì chỉ dành cho các hoạt động ngoài trời.

Định hình phong cách cùng trang phục nỉ, dệt kim và các phom dáng quần ấn tượng

Được thiết kế để trở thành câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi "Hôm nay mặc gì?", dòng trang phục Nỉ trong BST LifeWear Thu/Đông 2026 tiếp tục theo đuổi sự tối giản và linh hoạt, phù hợp từ những phút giây thư giãn tại nhà đến các hoạt động thường nhật. Chất liệu sweatshirt được cải tiến với bề mặt mềm mại, đầy đặn hơn, đồng thời giữ phom tốt hơn khi mặc. Điển hình như mẫu áo hoodie nỉ kéo khóa với cấu trúc mũ 3D giữ phom chuẩn xác, cùng chi tiết kim loại cao cấp ở dây rút và khóa kéo.

Dòng trang phục Dệt kim tập trung vào hai chất liệu chủ đạo là Soufflé Yarn và Merino Blend, kết hợp cảm giác dễ chịu từ chất liệu cao cấp với tính tiện dụng khi chăm sóc và mặc hằng ngày. Bảng màu được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm làm nổi bật vẻ đẹp của từng chất liệu, với các sắc độ nổi bật như đỏ, xanh và nâu .

Không chỉ làm mới các thiết kế áo, danh mục quần mùa này chú trọng tạo nên tỷ lệ mới khi phối trang phục thân trên và thân dưới, với các phom dáng chủ đạo như Barrel (ống cong), Culottes và Jeans trên nền chất liệu cotton, kaki hay denim. Nổi bật là Denim Culottes phom chữ A cạp cao qua gối, Smart Culottes thanh lịch, Slim Straight Jeans ống đứng và High-Rise Wide Jeans cạp cao tôn dáng.

EZY Wide Straight Jeans với lớp nỉ mềm êm ở mặt trong cùng các phiên bản barrel jeans như EZY Barrel Jeans cũng được mở rộng lựa chọn về phom dáng, khuyến khích người mặc tự do thử nghiệm những bản phối mới.

Nét thanh lịch "từ nhà ra phố" cùng bộ sưu tập đồ mặc nhà và đồ lót

Mùa Thu/Đông này, UNIQLO ra mắt BST Đồ mặc nhà & đồ lót nữ do Giám đốc Sáng tạo Clare Waight Keller trực tiếp phát triển. Các thiết kế trong BST tôn vinh sự thoải mái, tự tin nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ tinh tế trong từng chi tiết.

Xoay quanh định hướng Effortless Charm và Minimalist Classic, dòng sản phẩm khai thác chất liệu gân mềm mại từ modal và cotton, kết hợp thiết kế tối giản, họa tiết mới cùng bảng màu tươi sáng. Những set đồ loungewear đồng bộ như áo cardigan W ribbed V neck cardigan phối cùng quần ống rộng W ribbed wide easy pants cho phép phái đẹp dễ dàng ứng dụng và tự tin diện đẹp từ không gian sống riêng tư ra những buổi dạo phố cuối tuần.

Hoàn thiện tủ đồ cùng các dòng sản phẩm thiết yếu

Song hành cùng các thiết kế theo mùa, UNIQLO tiếp tục hoàn thiện tủ đồ hằng ngày qua những dòng sản phẩm LifeWear thiết yếu như Mini T tôn dáng, AIRism thoáng mịn và Supima Cotton mềm mượt, dòng trang phục chống tia UV với khả năng ngăn chặn hơn 90% tia UV và dòng đồ thể thao đa năng.

Dành cho phong cách công sở hiện đại, UNIQLO mang đến giải pháp chỉn chu và thoải mái tối đa với Áo sơ mi không cần ủi chống nhăn hiệu quả, dòng trang phục AirSense siêu nhẹ, nhanh khô, cùng quần Smart Pants co giãn hai chiều thanh lịch. Ngoài ra, dòng áo thun in họa tiết UT tiếp tục mang nghệ thuật đại chúng vào các thiết kế graphic tee mới mẻ cho mùa Thu/Đông 2026.