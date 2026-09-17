Ứng trực xuyên đêm, tăng cường tiêu thoát nước

Đêm 16 và sáng 17-9, lực lượng thoát nước đã được triển khai tại các điểm trọng yếu, huy động máy bơm di động, phương tiện cơ giới, mở cửa phai, vận hành tối đa trạm bơm.

Tập trung tại các điểm trọng yếu

Theo Xí nghiệp Thoát nước số 2, lực lượng được triển khai từ 3 giờ sáng, duy trì ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm. Theo đại diện đơn vị, trước lượng mưa rất lớn, Xí nghiệp tập trung lực lượng tại ngã tư Khuất Duy Tiến; khu vực Phạm Văn Đồng, Mỹ Đình 2; đường Dương Đình Nghệ; khu vực Trần Bình, Bến xe Mỹ Đình và Hoa Bằng.

Cùng với lực lượng công nhân thoát nước, đơn vị huy động lực lượng thi công cơ giới, sẵn sàng máy móc xử lý các tình huống phát sinh tại hiện trường.

Xí nghiệp thoát nước số 2 ứng trực tại Võ chí công.

Công tác bảo đảm khả năng thu nước được triển khai đồng thời. Các hệ thống ga thu nước được kiểm tra, vệ sinh, bảo đảm thông thoáng. Tại hồ CV1 và hồ Phú Đô, đơn vị vận hành cửa phai, mở phai để đưa nước vào hồ. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn, mực nước tại các hồ đã vượt công suất thiết kế.

Thực tế, số liệu của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho thấy lượng mưa tại hồ CV1 là 175,4mm, ngõ 37 Trần Quốc Hoan 166mm, Tây Mỗ 177,3mm và trạm bơm Đồng Bông 1 là 199mm.

Xí nghiệp thoát nước số 7 ứng trực trên phố Triều Khúc.

Đây cũng là những khu vực được ghi nhận có điểm úng ngập, đọng nước trong sáng 17/9. Báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội nêu các vị trí như Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, Hoa Bằng, khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ quanh quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, đường Tân Mỹ, phố Phan Văn Trường, phố Trần Bình, Triều Khúc, Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn.

Tại hiện trường, lực lượng thoát nước vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa hỗ trợ bảo đảm giao thông. Những khu vực nước đọng được bố trí cảnh báo để phương tiện chủ động di chuyển, hạn chế xảy ra sự cố.

Huy động máy bơm cơ động, tạo thêm dung tích chứa nước

Tại Xí nghiệp Thoát nước số 5, công tác ứng trực được triển khai từ 4h30 sáng với gần 20 nhân lực. Cùng với nhân lực tại hiện trường, đơn vị huy động máy bơm di động CP10, công suất khoảng 10m³/phút, để hỗ trợ bơm đẩy, tăng khả năng tiêu thoát nước.

Xí nghiệp thoát nước số 5 ứng trực tại đường Cổ linh.

Một giải pháp được Xí nghiệp Thoát nước số 5 phối hợp triển khai là đưa nước vào các khu vực hồ Cự Khối đang thi công trên địa bàn phường Long Biên. Theo ông Đỗ Trung Anh, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước số 5, các khu vực này có diện tích khoảng 10ha, có thể tiếp nhận khoảng 200.000m³ nước, qua đó bổ sung dung tích chứa trong thời điểm mưa lớn.

Tại khu vực Cổ Linh, lực lượng công nhân được bố trí ứng trực liên tục, thực hiện vớt rác, khơi thông dòng chảy và phân luồng giao thông. Tại những vị trí nước đọng khoảng 10cm, công nhân đặt cảnh báo để các phương tiện chủ động khi di chuyển qua khu vực.

Theo ông Đỗ Trung Anh, việc ứng trực tại hiện trường được thực hiện liên tục. Khi xuất hiện úng ngập, lực lượng lập tức triển khai xử lý, đồng thời phối hợp phân luồng giao thông. Trong những tình huống phương tiện chết máy hoặc người dân gặp sự cố khi di chuyển qua khu vực ngập, công nhân cũng chủ động hỗ trợ.

Những hoạt động này diễn ra trong điều kiện hệ thống thoát nước phải tiếp nhận lượng nước rất lớn. Báo cáo của Công ty cho thấy mực nước nhiều tuyến sông, kênh cũng tăng nhanh. Đến 6h ngày 17/9, mực nước sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt đạt 5,48m; sông Nhuệ tại cống Hà Đông đạt 5,38m; tại hạ lưu trạm bơm Cầu Bươu đạt 5,29m và tại trạm bơm Đồng Bông 1 đạt 5,45m.

Vận hành tối đa trạm bơm, cửa phai để hạ mực nước

Tại Xí nghiệp Thoát nước số 7, toàn bộ quân số được huy động ứng trực từ sáng sớm tại các điểm bơm. Theo ông Trúc Hồng Thanh, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước số 7, do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước trên một số tuyến sông như sông Sét, sông Tô Lịch dâng cao, đơn vị đã vận hành tối đa các trạm bơm do Xí nghiệp quản lý.

Vận hành phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ tiêu thoát nước tại các khu vực thấp trũng.

Trong đó, trạm bơm Thanh Bình vận hành tối đa công suất; trạm bơm Cổ Bi vận hành 4/4 tua máy. Các cửa phai, cửa đập cũng được vận hành để tăng khả năng tiêu thoát nước.

Lực lượng công nhân được bố trí tại các điểm úng ngập sâu, phối hợp với các đơn vị chức năng phân luồng giao thông, hỗ trợ phương tiện. Khi người dân gặp sự cố như xe chết máy, rơi đồ hoặc khó khăn trong quá trình di chuyển qua khu vực ngập, công nhân chủ động hỗ trợ.

Cùng với các trạm bơm của từng xí nghiệp, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tổ chức vận hành nhiều trạm bơm đầu mối trên toàn hệ thống. Theo báo cáo lúc 6h, trạm bơm Yên Sở vận hành 20/20 máy; Bắc Thăng Long - Vân Trì 4/4 máy; Cổ Nhuế 4/4 máy; Đồng Bông 1 vận hành 3/3 máy, cùng nhiều trạm bơm khác được vận hành để hạ mực nước trên hệ thống.

Xí nghiệp thi công cơ giới ứng trực trên các tuyến phố Thủ đô.

Từ 15h45 ngày 16/9, Công ty đã mở đập Thanh Liệt để hỗ trợ hạ mực nước sông Nhuệ, sông Bùi, sông Tích và sông Đáy. Khi khu vực nội đô xuất hiện mưa từ khoảng 22h30, Công ty chủ động vận hành đập Cầu Quang và đập Thanh Liệt, linh hoạt điều tiết theo diễn biến mưa, mực nước thực tế, ưu tiên bảo đảm an toàn thoát nước đô thị.

Đến 6h ngày 17/9, các lực lượng, phương tiện tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình, đồng thời vệ sinh, khơi thông dòng chảy.

Theo các đơn vị, trong thời gian mưa còn diễn biến phức tạp, lực lượng tiếp tục duy trì ứng trực 24/24 giờ. Các trạm bơm, cửa phai và hệ thống điều tiết được vận hành theo diễn biến thực tế; khi phát sinh điểm úng ngập, lực lượng sẽ có mặt xử lý, đồng thời phối hợp phân luồng, hỗ trợ người dân và phương tiện.

Qua thực tế triển khai tại Xí nghiệp Thoát nước số 2, số 5 và số 7, phương án ứng phó được thực hiện từ nhiều hướng: Tăng cường nhân lực tại hiện trường, huy động máy bơm và cơ giới, mở cửa phai, tận dụng dung tích các hồ, khơi thông dòng chảy, vận hành các trạm bơm và tổ chức giao thông tại khu vực ngập. Đây là những nhiệm vụ được các đơn vị duy trì liên tục trong suốt thời gian mưa nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.