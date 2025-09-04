Ứng dụng mới gia nhập thị trường gọi xe: Cho khách "mặc cả" giá trực tiếp với tài xế

Thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam tiếp tục xuất hiện thêm một doanh nghiệp mới – Công ty Cổ phần GXE với ứng dụng GXE.VN.

Điểm khác biệt của GXE nằm ở cơ chế trả giá trực tiếp. Với các chuyến đi dài từ 30 km trở lên, khách hàng có thể đưa ra mức giá mong muốn, tài xế có thể đồng ý hoặc thương lượng lại. Ngoài ra, ứng dụng cũng hỗ trợ đặt xe theo giờ, phù hợp với lịch trình cố định như đi sân bay, tham dự cuộc họp hay đón khách.

Theo chia sẻ của lãnh đạo công ty, GXE ưu tiên tập trung vào thị trường trong nước trước khi mở rộng sang các nước Đông Nam Á.

GXE cung cấp nhiều loại hình dịch vụ: xe máy, ô tô từ 4–45 chỗ, xe ghép, xe sân bay, giao hàng, đặt hộ hoặc thuê xe trọn gói theo giờ/lộ trình.

Doanh nghiệp này đặt trụ sở tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), thành lập năm 2024 với vốn điều lệ ban đầu 4,5 tỷ đồng, hoàn toàn từ vốn tư nhân. Người sáng lập kiêm Tổng giám đốc là ông Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1981), nắm giữ 80% cổ phần; hai cổ đông còn lại chia đều 20%. Đến tháng 3/2025, GXE nâng vốn điều lệ lên 96 tỷ đồng.

Trong quá trình phát triển, GXE hợp tác với Gpay – một thành viên trong hệ sinh thái G-Group, đơn vị sở hữu các nền tảng như mạng xã hội GAPO, GTV và BEAT Network.

Theo báo cáo mới nhất của Mordor Intelligence, quy mô thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam ước tính đạt 1,05 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến tăng lên 2,56 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 19,5% giai đoạn 2025–2030.

Mordor Intelligence đánh giá, sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi số nhanh, đô thị hóa mạnh mẽ và tỷ lệ người dân sử dụng công nghệ ngày càng cao. Năm 2023, Việt Nam có 77,93 triệu người dùng Internet (chiếm 79,1% dân số), hơn 70 triệu người dùng mạng xã hội và 162 triệu kết nối di động hoạt động, theo số liệu của GSMA Intelligence.

Created with Highcharts 12.3.0 Xanh SM Grab Be Mai Linh Vinasun Khác Xanh SM THỊ TRƯỜNG TAXI

~1,33 tỷ USD

Sau khi Gojek rút khỏi Việt Nam từ tháng 9/2024, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt. Xanh SM – đơn vị tập trung vào taxi điện – nhanh chóng mở rộng hoạt động, bắt tay với các đối tác như Be, Taxi G7 và Mai Linh. Đến quý I/2025, Xanh SM đạt 39,85% thị phần taxi, vượt qua Grab để đứng đầu.

Be tiếp tục lựa chọn chiến lược phát triển Super App với 12 dịch vụ. Năm 2024, Be huy động được 30 triệu USD vốn tài trợ, GMV tăng 60%, số người dùng tăng 50%, phục vụ khoảng 30% dân số đô thị. Về phía cung ứng, số lượng tài xế Be đạt 50.000, tăng 30% so với 2023. Be cũng mở rộng dịch vụ ăn uống (Be Food) và hướng đến tích hợp AI trong năm 2025 để cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Trong khi, Grab vẫn giữ vị trí hàng đầu về tổng thị phần gọi xe công nghệ, nhưng đã mất ngôi số 1 ở mảng taxi vào tay Xanh SM cuối năm 2024. Để ứng phó, Grab thay đổi lãnh đạo tại thị trường Việt Nam, bổ nhiệm ông Mã Tuấn Trọng làm CEO từ năm 2025. Doanh nghiệp định hướng tập trung vào phân khúc giá rẻ và khai thác công nghệ để duy trì tăng trưởng.

Ngoài ba tên tuổi chính, thị trường còn ghi nhận sự hiện diện của TADA – ứng dụng gọi xe đến từ Singapore, nổi bật với mô hình không thu chiết khấu từ tài xế. Sau hơn 5 năm hoạt động, TADA vẫn duy trì thị phần nhất định tại TP.HCM. Bên cạnh đó, Bolt – nền tảng gọi xe có mặt tại hơn 50 quốc gia – đang rục rịch gia nhập Việt Nam, hiện đã tuyển dụng nhân sự tại Hà Nội và TP HCM.