Ngay tháng này ra mắt xe ngang cỡ Vios dùng khung gầm châu Âu, lắp ráp ở Quảng Ninh, giá từ 500 triệu

Mới đây, Skoda Việt Nam đã hé lộ mẫu xe sắp được ra mắt, là một trong những mẫu xe được kỳ vọng sẽ giúp hãng chiếm được thị phần tại Việt Nam.

Cụ thể hơn, mẫu sedan Skoda Slavia đã được nhắc đến trong một video giới thiệu ngắn đăng tải trên mạng xã hội. Trong bài đăng, Skoda Việt Nam cho biết xe sẽ được ra mắt ngay trong tháng 9 này.

Skoda Slavia dự kiến ra mắt ngay trong tháng 9.

Skoda Slavia là mẫu sedan hạng B, tức tương đương về mặt kích thước với những xe như Toyota Vios, Hyundai Accent, hay Mazda2. Do được định hướng là mẫu xe chủ lực, Skoda Slavia có những đặc điểm khá nổi bật trên thị trường.

Một trong những điều đầu tiên đáng được nhắc tới là Slavia sẽ được lắp ráp tại nhà máy Skoda Quảng Ninh. Trong khi nhập khẩu và phân phối xe có thể thực hiện nhanh gọn, lắp ráp trong nước đòi hỏi mức đầu tư lớn hơn - cả về vốn lẫn thời gian.

Với việc được lắp ráp tại Việt Nam, Skoda Slavia sẽ có mức giá tốt hơn mà không làm thay đổi chất lượng sản phẩm giao tới khách hàng. Ngoài ra, lắp ráp trong nước còn là một lời đảm bảo cho nguồn cung linh/phụ kiện phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe.

Skoda Slavia thuộc phân khúc sedan hạng B.

Khi chính thức được bán ra, Skoda Slavia sẽ là một sản phẩm nổi bật trong phân khúc khi được ứng dụng khung gầm MQB A0 IN do Volkswagen phát triển. Khung gầm loại này đang được sử dụng chung trên nhiều mẫu xe khác nhau, trong đó có Kushaq, Kylaq của Skoda, T-Cross, Virtus, hay Polo của Volkswagen.

Chia sẻ khung gầm cũng đồng nghĩa chia sẻ kinh phí phát triển, giúp nhà sản xuất có thể tạo ra một khung gầm chất lượng hơn.

Nội thất Skoda Slavia tại thị trường Ấn Độ.

Anh Trần Giáp đến từ Vietnam Road Trip là một trong những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực xe. Anh đã có cơ hội trải nghiệm Skoda Slavia trong hành trình xuyên Việt "Từ Độc lập tới Thống Nhất".

Anh chia sẻ: "Ấn tượng nhất đến từ hệ thống khung gầm rất chắc chắn. Cộng thêm vào đó là hệ thống treo cũng rất chắc. Mình có thử cua gắt ở khu điện gió hay trên đường đèo Hải Vân thì thấy xe rất ổn định. Hệ thống khung gầm và hệ thống treo tạo thành khối thống nhất, nên có thể tự tin ôm cua ở tốc độ cao. Ngay cả khi Slavia có khoảng sáng gầm tới 179 mm thì ôm cua đổ đèo vẫn chắc, trọng tâm không hề bị cao".

Chiều cao gầm cũng là một điểm đặc sắc của Skoda Slavia. Mặc dù là một mẫu sedan, chiều cao của gầm xe tương đương, thậm chí cao hơn, so với nhiều mẫu được định vị ở phân khúc CUV/SUV đang bán tại Việt Nam, ví dụ như Toyota Corolla Cross - 161 mm, KIA Sorento - 176 mm, Hyundai Santa Fe - 185 mm.

Skoda Slavia trong hành trình "Từ Độc Lập tới Thống Nhất" vừa được tổ chức.

Hiện tại, Skoda chưa giới thiệu chính thức Slavia nên các thông số chưa được đăng tải công khai. Song, một số đại lý đang đưa ra thông tin giới thiệu Slavia sẽ được bán với 2 phiên bản, lần lượt là Ambition và Style. Trong khi phiên bản Ambition có giá trong khoảng từ 500 triệu đến 600 triệu đồng, phiên bản Style sẽ cao hơn khoảng từ 40 triệu đến 50 triệu.

Trên phiên bản cao nhất, Skoda Slavia có thể trang bị đèn pha LED projector tự động có chức năng Follow-me-home, hệ thống 8 loa có loa siêu trầm, có cửa gió hàng ghế sau, lẫy chuyển số vô lăng...

Hai phiên bản có thể sẽ sử dụng chung động cơ 3 xilanh tăng áp 1.0L, cho công suất 115 mã lực và mô men xoắn 175 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe tham khảo ở khoảng 5,13L/100km.



