Ứng dụng gọi xe tăng tốc "điện hóa"

Theo tính toán của các đơn vị vận tải, chi phí vận hành xe điện thấp hơn xe xăng khoảng 30% - 40%, chưa kể phương tiện xanh còn được ưu đãi về thuế, phí. Đây được xem là lời giải cho bài toán kinh tế dài hạn của các hãng taxi, gọi xe công nghệ.

Doanh nghiệp đồng loạt nhập cuộc

Grab Việt Nam mới đây hợp tác với hãng xe BYD triển khai chương trình hỗ trợ tài xế chuyển sang sử dụng xe điện, bắt đầu từ các đô thị lớn. Tương tự, Be Group - sở hữu ứng dụng gọi xe Be - cũng xây dựng hệ sinh thái Be Green, cung cấp gói thuê mua linh hoạt nhằm hỗ trợ đối tác tài xế dễ dàng tiếp cận sản phẩm của các hãng xe điện.

Khách gọi xe công nghệ gần đây có xu hướng ưu tiên lựa chọn xe điện

Không đứng ngoài cuộc, các hãng taxi truyền thống đã mạnh tay đầu tư phương tiện điện để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Chẳng hạn, Sun Taxi đã ký hợp đồng mua 3.000 chiếc VF 5 Plus của hãng xe VinFast, Lado Taxi dự kiến đưa vào khai thác 2.500 xe điện trong vòng 3 năm, còn Mai Linh đặt mục tiêu thay thế gần 4.000 xe xăng bằng xe điện.

Sức ép chuyển đổi "xanh" đến từ cả hai phía: chính sách và thị trường. Về chính sách, thủ đô Hà Nội tiên phong triển khai kế hoạch thí điểm thu phí ô tô vào nội đô và tiến tới hạn chế xe xăng tại các khu vực trung tâm. TP HCM cũng đang nghiên cứu lộ trình hạn chế xe máy xăng theo từng giai đoạn, đồng thời khuyến khích phương tiện sạch tham gia vận tải hành khách. Về phía thị trường, hành khách ngày càng ưu tiên lựa chọn dịch vụ xanh, buộc các hãng vận tải phải nhanh chóng chuyển đổi để giữ chân cả khách lẫn tài xế.

Be Group đang sở hữu mạng lưới tài xế hơn 400.000 người trên toàn quốc. Công ty gọi xe này cho phép tài xế được lựa chọn phương tiện và vùng hoạt động theo khả năng, nhu cầu cá nhân. Đại diện Be Group cho biết sẽ nỗ lực kết nối với hệ sinh thái đối tác để hỗ trợ tài xế nhanh chóng chuyển đổi phương tiện, duy trì công việc và thu nhập ổn định. Trong đó, Be đã chủ động triển khai Trung tâm BE5X - mô hình hỗ trợ tài xế toàn diện, giúp tài xế tiếp cận các gói vay, thuê, mua xe, bảo hiểm, nhiên liệu. Tài xế có thể chủ động lựa chọn nâng cấp hoặc thay đổi phương tiện phù hợp nhu cầu.

Bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc Đối ngoại Grab Việt Nam, cho biết hãng đang nỗ lực hợp tác với các nhà sản xuất, cung cấp xe năng lượng sạch để hỗ trợ, thúc đẩy đối tác tài xế chuyển đổi. Đồng thời, phát triển tính năng tích hợp thông tin trạm sạc xe điện trên bản đồ GrabMaps nhằm giúp tài xế tìm được trạm sạc gần nhất.

Theo ông Trần Lưu Văn, Tổng Giám đốc Let's Go, công ty đã được đầu tư hơn 1.000 xe điện, dự kiến năm tới sẽ có thêm khoảng 1.000 chiếc để mở rộng thị trường. "Đầu tư vào xe điện không chỉ là xu hướng, mà còn giúp doanh nghiệp cắt giảm tới 50% chi phí tài chính" - ông Lưu thừa nhận.

Cú hích quan trọng

Giới quan sát nhìn nhận lộ trình hạn chế xe xăng ở các thành phố lớn sẽ là cú hích mạnh mẽ cho thị trường xe điện. Càng đầu tư sớm, cả doanh nghiệp truyền thống và hãng xe công nghệ đều càng có lợi thế về thương hiệu, thị phần và khả năng thích ứng với chính sách. Dẫu vậy, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ phía nhà nước và phối hợp giữa các đơn vị, đối tác trong hệ sinh thái thì cũng không thể thúc đẩy chuyển đổi nhanh chóng.

Với sự hợp tác giữa hãng xe điện BYD và Grab Việt Nam, tài xế được bảo đảm thu nhập lên đến 25 triệu đồng/tháng và chế độ bảo hành pin tới 8 năm. Trong khi đó, hãng xe máy điện Dat Bike đã nhận số lượng đơn đặt hàng khá lớn trong nhiều năm từ các hãng xe công nghệ. Nguồn xe này được hãng gọi xe bán lại cho đối tác tài xế theo hình thức trả góp, giúp giải quyết áp lực tài chính của các "bác tài".

Bà Hoàng Hà Châu, đại diện hãng xe điện Yadea Việt Nam, cho biết từ tháng 7-2025, hãng đã triển khai chương trình thu xe xăng đổi xe điện với chính sách trợ giá lên đến 2 triệu đồng. Sau đó, chương trình thu xe cũ đổi xe mới, cũng với mức trợ giá 2 triệu đồng, đã thu hút nhiều khách hàng quan tâm, bao gồm cả khách hàng cá nhân và hãng dịch vụ.

Ông Hoàng Mạnh Tân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hà, cho biết nhiều doanh nghiệp xe công nghệ đã kết nối với tập đoàn để triển khai kế hoạch hỗ trợ đối tác chuyển đổi xe điện bằng hình thức thuê hoặc mua trả góp. "Tuy nhiên, các hãng gọi xe công nghệ vẫn chưa triển khai phương án chuyển đổi toàn diện, chỉ dừng ở mức vừa làm vừa nghe ngóng chính sách" - ông Tân nói và cho rằng nếu có quy định, chính sách rõ ràng, tổng thể liên quan chuyển đổi phương tiện xanh thì đơn vị vận tải sẽ yên tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.