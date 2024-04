Ứng dụng dự báo nhiệt độ Hà Nội 45 độ C dịp nghỉ lễ 30/4, chuyên gia nói gì?

Trong ngày 21/4, thống kê của cơ quan khí tượng, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như Tương Dương (Nghệ An) 40,2 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,3 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,7 độ C Ba Tơ (Quảng Ngãi) 40 độ C.

Sơn La, Hòa Bình, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 37,3 độ C, Mai Châu (Hòa Bình) 38,2 độ C, Ayunpa (Gia Lai) 37,4 độ C.