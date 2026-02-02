Theo Ukrinform , Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov thông báo trên Telegram: "Cùng với Starlink, Ukraine thực hiện những bước đầu tiên mang lại kết quả nhanh chóng trong việc đối phó máy bay không người lái Nga. Bước tiếp theo là giới thiệu một hệ thống sẽ chỉ cho phép các thiết bị đầu cuối được ủy quyền hoạt động trên lãnh thổ Ukraine".

Theo ông, trong vài ngày tới, Bộ Quốc phòng Ukraine sẽ công bố hướng dẫn cho người dùng Ukraine về cách đăng ký thiết bị đầu cuối Starlink để xác minh. Các thiết bị đầu cuối chưa được xác minh sẽ bị ngắt kết nối.

Một trạm thu phát vệ tinh Starlink do lực lượng Ukraine sử dụng được đặt tại một khu dân cư ở vùng Donetsk.

"Quá trình đăng ký sẽ đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện cho người dùng. Chúng tôi sẽ sớm công bố hướng dẫn chi tiết" , ông Fedorov nói.

Ông cảm ơn Starlink và SpaceX về sự hợp tác và hỗ trợ chủ động dành cho người dân Ukraine.

CEO của SpaceX, Elon Musk, cho biết hôm Chủ nhật rằng các biện pháp mà công ty ông thực hiện để ngăn chặn việc sử dụng trái phép Starlink tại Ukraine đã mang lại kết quả.

Trước đó, ngày 25/1, Serhii "Flash" Beskrestnov, cố vấn của ông Fedorov về các vấn đề liên quan đến công nghệ, báo cáo rằng Starlink có thể đang được người Nga sử dụng trên các máy bay không người lái tấn công Shahed.

Đến ngày 30/1, Elon Musk trả lời yêu cầu giúp đỡ từ ông Fedorov trong việc giải quyết vấn đề máy bay không người lái tấn công của Nga sử dụng internet vệ tinh Starlink. Sau đó, SpaceX được cho là đã thực hiện các biện pháp đối phó với việc sử dụng hệ thống internet vệ tinh Starlink trên các máy bay không người lái tấn công của Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/2 đưa tin hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 31 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine.

"Trong đêm qua, hệ thống cảnh báo phòng không đã phá hủy và đánh chặn 31 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine: 22 chiếc trên vùng Belgorod, bốn chiếc trên vùng Krasnodar, hai chiếc trên vùng Rostov, và mỗi chiếc trên các vùng Astrakhan, Bryansk và Kursk".