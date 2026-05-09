Công ty Fire Point của Ukraine đã giới thiệu tên lửa hành trình FP-5 Flamingo tại Triển lãm SAHA Expo 2026 diễn ra ở Istanbul và tiết lộ các đặc tính hiệu năng chính của nó. Hệ thống này được định vị là một nền tảng hạng nặng, tầm xa được thiết kế để tấn công sâu vào các mục tiêu chiến lược.

Theo nhà sản xuất, FP-5 có tầm bắn lên đến 3.000km, trọng lượng đầu đạn 1.150kg, tốc độ hành trình 850 - 900km/h, tốc độ tối đa 950km/h, độ cao bay từ 20m (để tránh hệ thống phòng không) đến 5 - 10km, thời gian hoạt động khoảng 4 giờ, sải cánh 6 - 7m và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 6 tấn. Sai số vòng tròn xác suất (CEP) được công bố là 14m.

Tên lửa được dẫn hướng đến mục tiêu bằng phương pháp kết hợp, sử dụng hệ thống định vị vệ tinh chống nhiễu (thông qua ăng ten CRPA) và cơ chế dẫn đường quán tính (INS).

FP-5 Flamingo có cấu trúc đơn giản, để giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất hàng loạt. Cánh của tên lửa được thiết kế không thể gập lại và nó được triển khai từ bệ phóng nghiêng kiểu "lộ thiên" thay vì từ thùng chứa.

Thân tên lửa được làm bằng sợi thủy tinh "trong suốt" với sóng vô tuyến để giảm tín hiệu phản xạ radar. Động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn được sử dụng để cất cánh và đạt vận tốc ban đầu.

"Trái tim" của quả đạn là động cơ phản lực cánh quạt AI-25TL do doanh nghiệp nhà nước Ivchenko - Progress của Ukraine phát triển, đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ trên máy bay huấn luyện L-39 Albatros và máy bay chở khách Yak-40.

AI-25TL được lắp đặt bên ngoài trong một khoang đặc biệt, gợi nhớ đến thiết kế của các máy bay không người lái Liên Xô như Tu-141 Strizh. Bố cục này giúp đơn giản hóa việc làm mát và giải phóng không gian bên trong để chứa thùng nhiên liệu lớn hơn.

Thiết bị phóng được gắn trên xe tải hoặc xe kéo tiêu chuẩn. Thiết kế tối giản giúp cho việc chuẩn bị phóng chỉ mất từ 20 đến 40 phút. Theo nhiều báo cáo, tên lửa này đã được Ukraine đưa vào sản xuất hàng loạt và đang tấn công các mục tiêu quân sự Nga ở cách xa đường biên giới.