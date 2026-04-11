Theo AP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu công khai việc quân đội nước này tham gia các chiến dịch bắn hạ máy bay không người lái (UAV) do Iran thiết kế tại nhiều quốc gia Trung Đông.

Phát biểu với báo chí hôm 8-4 (giờ địa phương) - đến ngày 10-4 mới công bố, Tổng thống Zelenskyy cho biết lực lượng Ukraine đã trực tiếp tham gia tác chiến ở nước ngoài, sử dụng UAV đánh chặn do trong nước sản xuất – loại đã chứng minh hiệu quả trong việc đối phó UAV Shahed mà Nga sử dụng tại chiến trường Ukraine.

"Đây không phải là nhiệm vụ huấn luyện hay diễn tập mà là hỗ trợ xây dựng một hệ thống phòng không hiện đại có thể hoạt động thực tế" - ông Zelenskyy nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các hoạt động này diễn ra trước khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ - Israel đạt được trong tuần này.

Tuy không nêu cụ thể các quốc gia nào, ông Zelenskyy cho biết binh sĩ Ukraine đã được triển khai tại nhiều nước, với khoảng 228 chuyên gia hỗ trợ tăng cường năng lực phòng không cho đối tác.

Đổi lại, Ukraine nhận được các hỗ trợ thiết yếu như vũ khí bảo vệ hạ tầng năng lượng, cùng nguồn cung dầu, diesel và trong một số trường hợp là các thỏa thuận tài chính.

Ông Zelensky cho rằng đây là mô hình hợp tác đôi bên cùng có lợi, đồng thời có thể mở ra hướng phát triển mới cho ngành xuất khẩu quốc phòng của Kiev.

"Chúng tôi giúp tăng cường an ninh cho họ để đổi lấy sự hỗ trợ nhằm củng cố khả năng chống chịu của đất nước. Điều này không đơn thuần là vấn đề tiền bạc" - ông Zelenskyy nhìn nhận.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể khiến phương Tây phân tán nguồn lực, ảnh hưởng đến hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng không.

Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định các đối tác vẫn tiếp tục cung cấp tên lửa cho hệ thống Patriot và một lô mới đã được chuyển đến trong những ngày gần đây. Ukraine cũng đang phối hợp với các đồng minh nhằm đảm bảo duy trì lá chắn phòng không trong thời gian tới.

Dù vậy, ông Zelenskyy cảnh báo mùa xuân và mùa hè sắp tới sẽ là giai đoạn đầy thách thức khi Ukraine đối mặt áp lực gia tăng cả về chính trị lẫn chiến trường, trong lúc Mỹ dần chuyển trọng tâm sang các vấn đề nội bộ và bầu cử giữa kỳ.

Mặt khác, ông Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh phương Tây khôi phục đầy đủ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga, cho rằng bất kỳ sự nới lỏng nào cũng có thể giúp Moscow duy trì nguồn lực cho xung đột.

Theo ông Zelenskyy, Nga đang hưởng lợi từ việc giá năng lượng toàn cầu tăng cao, trong bối cảnh hạ tầng dầu khí tại vùng Vịnh bị tấn công và Iran phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Ukraine thời gian qua cũng gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ. Tuy nhiên, ông Zelenskyy tiết lộ một số đối tác đã đề nghị Kiev hạn chế các đòn đánh này trong thời gian eo biển Hormuz tắc nghẽn.