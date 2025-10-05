Ukraine tuyên bố tập kích tàu chiến Nga

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 4/10 đưa tin, Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) đã tấn công một tàu tên lửa nhỏ lớp Buyan-M của Nga tại hồ Onega thuộc Cộng hòa Karelia.

"Vào khoảng 4h30 sáng ngày 4/10, khi đang di chuyển từ Biển Baltic đến Biển Caspi, tàu tên lửa nhỏ lớp Buyan-M đã bị tấn công vào mạn phải khoang động cơ. Thông tin chi tiết đang được cập nhật", theo SOF.

Cơ quan này không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công nhưng lưu ý sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động "bất đối xứng" nhằm ngăn chặn khả năng tác chiến của Hải quân Nga.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Tàu lớp Buyan-M, còn được gọi là Dự án 21631, là tàu hộ tống nhỏ, được trang bị vũ khí hạng nặng, có khả năng hoạt động ở vùng nước nông. Tàu có thể di chuyển với tốc độ tối đa 49 km/h, tầm hoạt động 4.500 km.

Buyan-M được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng mang theo tám tên lửa hành trình Oniks. Nó cũng có thể triển khai tên lửa Tsirkon và Kalibr, có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ ở khoảng cách lên đến 1.500-2.000 km. Phiên bản chống hạm của Kalibr có thể tấn công các mục tiêu trên biển ở tầm bắn lên đến 500 km.

Nếu thông tin được xác nhận, vụ tập kích cho thấy Ukraine đang mở rộng phạm vi tấn công ra ngoài Biển Đen, hướng tới các mục tiêu Hải quân Nga ở sâu trong lãnh thổ. Động thái này phản ánh nỗ lực của Kiev nhằm làm suy yếu tiềm lực hải quân đối phương và gây sức ép chiến lược trong bối cảnh chiến sự vẫn diễn biến phức tạp.