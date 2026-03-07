RBC-Ukraine dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo hôm thứ Sáu (6/3) cho biết, đêm ngày 2/3, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) phối hợp với lực lượng quốc phòng đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào tàu khu trục Admiral Essen - trang bị 8 tên lửa hành trình Kalibr của Nga. Đòn tấn công nhắm vào phần cấu trúc thượng tầng giữa thân tàu.

Theo báo cáo ban đầu, các thiết bị phóng lựu đạn dùng để triển khai bẫy nhiệt và thiết bị phân tán tín hiệu vô tuyến đã phát nổ. Hệ thống tác chiến điện tử TK-25, có chức năng phát hiện bức xạ radar và tạo nhiễu, đã bị hư hại. Các radar chiếu sáng mục tiêu ZR-90 Orekh, một phần của hệ thống dẫn đường tên lửa phòng không của tàu, đã bị trúng đạn.

Ngoài ra, hệ thống radar giám sát chính Fregat-M2M, chịu trách nhiệm phát hiện mục tiêu trên không và trên mặt đất ở tầm xa, có khả năng đã bị hư hại.

Nguồn tin cho biết lực lượng Ukraine đã xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của Nga bảo vệ khu vực vịnh và cảng Novorossiysk. Đám cháy trên boong tàu kéo dài khoảng 18 giờ, cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng bên trong cũng như những khó khăn trong công tác cứu hộ.

Thiệt hại này được cho là đã làm suy giảm đáng kể khả năng sử dụng tên lửa hành trình Kalibr của tàu Admiral Essen. Hiện con tàu không thể thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Tàu khu trục Admiral Essen bị hư hại.

Hình ảnh về thiệt hại của chiến hạm Nga cũng đã được công bố, cho thấy phần cấu trúc thượng tầng và nhiều thiết bị trên tàu bị phá hủy nặng.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận cuộc tấn công và cho biết hai tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã bị hư hại tại Novorossiysk sau các đòn tập kích ngày 2/3. Hai tàu được xác định là Admiral Essen và Admiral Makarov.

Các cơ quan chức năng Ukraine tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại đối với hai chiến hạm này, đồng thời xem xét khả năng ảnh hưởng đến các tàu quân sự và tàu hỗ trợ khác của Hạm đội Biển Đen.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và công nghiệp quốc phòng của Nga sẽ tiếp tục cho đến khi Moscow chấm dứt hoàn toàn chiến dịch quân sự tại Ukraine.