HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ukraine tuyên bố phá hủy mạng lưới huấn luyện drone, Nga chưa xác nhận

Phương Anh/VTC News
|

Kiev khẳng định chiến dịch này đã làm gián đoạn đáng kể hoạt động huấn luyện UAV và hậu cần của các đơn vị tiền tuyến Nga, trong khi Moskva chưa bình luận.

Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF) và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã tấn công cơ sở huấn luyện và sản xuất drone của Nga, phá hủy thiết bị, xe bọc thép và đạn dược, đồng thời khiến nhiều nhân sự thiệt mạng. Kiev khẳng định chiến dịch này đã làm gián đoạn đáng kể hoạt động huấn luyện UAV và hậu cần của các đơn vị tiền tuyến Nga. Tuy nhiên Moskva chưa bình luận hay xác nhận thông tin.

(Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, theo Ukraine, các cơ quan này cho biết cơ sở thuộc Học viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga và được sử dụng để huấn luyện vận hành UAV cũng như lắp ráp đầu đạn chiến đấu. Theo đơn vị này, các xưởng sản xuất và sửa chữa bị phá hủy trong đòn tấn công, cùng với bốn xe bọc thép “Tiger” đang trong quá trình sửa chữa. Kho đạn và linh kiện drone cũng bị phá hủy.

Người đứng đầu cơ sở huấn luyện, được xác định với mật danh “Buriy”, mang quân hàm trung tá, được cho là thiệt mạng trong cuộc tấn công. Phía Ukraine cho rằng tổng thiệt hại nhân sự không dưới 65 người.

Chỉ huy Robert “Madyar” Brovdi cho biết nhiệm vụ mang mật danh “Snow of Akhmat”, ám chỉ khu định cư Snizhne ở vùng Donetsk. Ông nói mục tiêu là một tổ hợp huấn luyện và sản xuất liên quan đến Trung đoàn đặc nhiệm cơ giới số 78 “North-Akhmat”, thuộc Sư đoàn 42 của Nga. Đòn tấn công gồm 11 cuộc tập kích có kế hoạch sử dụng đầu đạn 100 kg.

“Khối nhà hai tầng chính rộng 2.484 m² chứa khu lắp ráp UAV và sản xuất đầu đạn, cũng như khu ở của nhân sự”, Brovdi nói, đồng thời cho biết việc lưu trữ đạn dược dưới tầng hầm làm gia tăng mức độ phá hủy.

Ngày 17/5, USF cũng tuyên bố hoàn thành chiến dịch không kích phối hợp kéo dài 48 giờ, tấn công 46 mục tiêu quân sự và hải quân có giá trị cao của Nga trên nhiều hướng, thực hiện 186 đòn tấn công riêng lẻ.

Theo chỉ huy USF Robert “Madyar” Brovdi, chiến dịch bao gồm các đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga và vùng chiến sự, nhằm vào sở chỉ huy, trung tâm hậu cần, hệ thống phòng không và hạ tầng hải quân.

Các mục tiêu được cho là bao gồm tàu tuần tra lớp Svetlyak tại căn cứ Biển Caspi ở Dagestan, hệ thống phòng không Tor-M2 tại vùng Luhansk, trung tâm liên lạc Hạm đội Biển Đen tại Crimea, cùng nhiều sở chỉ huy và cơ sở hậu cần ở Donetsk, Luhansk và Zaporizhzhia. Chiến dịch cũng làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu, mạng lưới liên lạc và hạ tầng cảng biển.

Không cần tên lửa hay tàu chiến, Iran muốn làm eo biển Hormuz chấn động lần nữa: Thứ gì nằm dưới đáy nước?
Tags

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Drone

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại