Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga?

"Tính đến hôm nay, chúng tôi đang sử dụng vũ khí tầm xa sản xuất trong nước. Và thành thật mà nói, gần đây chúng tôi không thảo luận những vấn đề như vậy với Mỹ", Tổng thống Ukraine phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Mark Carney.

"Đã có lúc có những tín hiệu khác nhau về các cuộc tấn công trả đũa của chúng tôi sau các cuộc tấn công của họ [Nga] vào hệ thống năng lượng của chúng tôi", ông Zelensky nói. "Chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Giờ đây, chúng tôi thậm chí còn không nhắc đến nó nữa."

Vụ phóng thử tên lửa hành trình Neptune vào năm 2019. Ảnh: BI

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine báo hiệu một sự thay đổi lớn trong năng lực tấn công sâu vốn đã là hiện trạng của Kiev trong nhiều năm qua. Ukraine, vốn phụ thuộc phần lớn vào các hệ thống tầm xa của phương Tây, chẳng hạn như Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân do Mỹ sản xuất (ATACMS), thường cần sự chấp thuận của Washington và các đồng minh để tấn công Nga.

ATACMS đặc biệt yêu cầu dữ liệu vệ tinh do Mỹ cung cấp và mục tiêu để tấn công chính xác thành công, giúp Lầu Năm Góc có thẩm quyền lớn hơn về mục đích sử dụng vũ khí.

Các nước NATO, lo ngại căng thẳng sẽ leo thang với Moscow, đã không cho phép Kiev tấn công vào Nga trong nhiều tháng, chỉ giới hạn tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Các quan chức Ukraine nhiều lần lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về lệnh hạn chế này, cho biết họ bị kìm kẹp và không thể tấn công lực lượng của Nga đang tập trung ở biên giới.

Ukraine phát triển vũ khí nội địa

Trong vài năm trở lại đây, Ukraine đã phát triển tên lửa và hệ thống tầm xa của riêng mình, cho phép Kiev có nhiều tự do hơn trong việc thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu của Nga.

Một ví dụ là Neptune, một tên lửa hành trình cận âm phóng từ xe tải có mục đích tấn công các mục tiêu trên biển.

Neptune đã được phát triển trước xung đột nhưng gần đây Ukraine đã công bố một loại đạn dược phóng từ mặt đất mới.

Vào ngày 18/8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết hiện nước này đang sản xuất hàng loạt Flamingo, một loại tên lửa sản xuất trong nước được quảng cáo là có tầm bắn 1.800 dặm.

Khoảng cách đó có thể cho phép Ukraine đe dọa các cơ sở sản xuất quân sự quan trọng của Nga ở những khu vực xa xôi như dãy Ural.

Tổng thống Zelensky cho biết hôm 22/8 rằng Flamingo có thể được đưa vào sản xuất hàng loạt vào tháng 2.

"Tên lửa đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công. Hiện tại đây là tên lửa thành công nhất của chúng tôi", ông nói với các phóng viên.

Ngoài các loại đạn pháo này, Ukraine cũng thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công sâu vào các cơ sở năng lượng và nhà máy sản xuất vũ khí của Nga bằng máy bay không người lái cánh cố định, vốn có tốc độ chậm hơn nhiều.

(Theo Business Insider)

