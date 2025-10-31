Ukraine tuyên bố chia cắt đội hình Nga, bắt giữ 150 lính gần Dobropillya

Tờ TSN ngày 30/10 dẫn lời cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine - Trung tướng Igor Romanenko, trong bối cảnh Pokrovsk bị quân Nga bao vây, quân đội Kiev ghi nhận một số điểm tích cực nhỏ ở các khu vực xung quanh.

Myrnograd, nằm ở phía đông Pokrovsk, theo Romanenko, quân đội Nga vẫn chưa tiến vào thành phố này.

"Giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô Mirnograd. Quân Nga vẫn chưa tiến vào thành phố. Mirnograd đang che chở cho Pokrovsk từ phía đông. Quân đội chúng tôi đang phòng thủ ở đó, ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của đối phương", trung tướng Ukraine giải thích.

Ông tiết lộ thêm, trên chiến tuyến gần Dobropillya, nơi quân phòng thủ Ukraine đã cắt đứt cánh quân đối phương thành ba phần. Ở rìa phía bắc, quân đội Ukraine đã bao vây và bắt sống được tới một 150 lính Nga.

"Nhìn chung, mục tiêu của người Nga ở đây là 'bế quan tỏa cảng' con đường từ Dobropillya đến Kramatorsk. Họ đã không thành công, và đó là một điểm tích cực nhỏ đối với chúng tôi", ông nói.

(Theo TSN)