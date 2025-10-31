HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ukraine tuyên bố chia cắt đội hình Nga, bắt giữ 150 lính gần Dobropillya

An An |

Sự việc diễn ra ở gần chảo lửa Pokrovsk.

Tờ TSN ngày 30/10 dẫn lời cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine - Trung tướng Igor Romanenko, trong bối cảnh Pokrovsk bị quân Nga bao vây, quân đội Kiev ghi nhận một số điểm tích cực nhỏ ở các khu vực xung quanh.

Myrnograd, nằm ở phía đông Pokrovsk, theo Romanenko, quân đội Nga vẫn chưa tiến vào thành phố này.

"Giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô Mirnograd. Quân Nga vẫn chưa tiến vào thành phố. Mirnograd đang che chở cho Pokrovsk từ phía đông. Quân đội chúng tôi đang phòng thủ ở đó, ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của đối phương", trung tướng Ukraine giải thích.

Ông tiết lộ thêm, trên chiến tuyến gần Dobropillya, nơi quân phòng thủ Ukraine đã cắt đứt cánh quân đối phương thành ba phần. Ở rìa phía bắc, quân đội Ukraine đã bao vây và bắt sống được tới một 150 lính Nga.

"Nhìn chung, mục tiêu của người Nga ở đây là 'bế quan tỏa cảng' con đường từ Dobropillya đến Kramatorsk. Họ đã không thành công, và đó là một điểm tích cực nhỏ đối với chúng tôi", ông nói.

(Theo TSN)

Tags

Tin nóng trong ngày

an ninh thế giới

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại