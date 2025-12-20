Theo Defense Express , ngày 14/12, Lữ đoàn Trinh sát Pháo binh Độc lập số 15 Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một vị trí phòng không của Nga tại Raievka thuộc vùng Belgorod, Nga. Mục tiêu được xác định là Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 568 của quân đội Nga, đơn vị chủ chốt chịu trách nhiệm vận hành hệ thống phòng không S-400.

Đoạn video cho thấy máy bay không người lái Ukraine tập kích hai bệ phóng S-400 khi chúng đang di chuyển. Một bệ phóng bốc cháy dữ dội sau khi trúng đòn trực tiếp, trong khi bệ còn lại được cho là bị hư hại nghiêm trọng.

Cuộc tấn công được thực hiện phối hợp dựa trên thông tin tình báo trinh sát, bao gồm xác định vị trí pháo binh và giám sát bằng máy bay không người lái. Điều này cho phép lữ đoàn tấn công hiệu quả các mục tiêu có giá trị cao trong khi giảm thiểu rủi ro cho nhân lực và trang thiết bị.

Hệ thống S-400 nằm trong số những hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga, có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu ở khoảng cách lớn. Việc lực lượng Ukraine phá hủy các bệ phóng này không chỉ làm suy giảm đáng kể năng lực phòng không khu vực của Nga, mà còn ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và các vị trí quân sự ở vùng Belgorod.

S-400 được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Một khẩu đội S-400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL (Transporter Erector Launcher). S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc.

Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm: 48N6DM (48N6E3) có trọng lượng 1,8 tấn trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250km. Trong khi đó, tên lửa 40N6 có tầm bắn 400 km và sử dụng radar chủ động dẫn đường để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách rất xa.