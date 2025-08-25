Ukraine trình làng tên lửa tầm bắn 3.000 km: Nga rơi vào tầm ngắm?

Tên lửa đẳng cấp của Ukraine lộ diện

Một loại tên lửa hành trình mới với tên gọi Flamingo, được cho là có tầm bắn lên tới 3.000 km, vừa xuất hiện tại Ukraine và được cho là đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga.

Một vũ khí với tầm bắn đáng gờm này, điều mà Kyiv đã úp mở từ lâu, sẽ cho phép quân đội Ukraine đe dọa các mục tiêu nằm sâu ngoài tầm với của những loại tên lửa khác trong kho vũ khí của họ.

Hãng thông tấn Ukrainska Pravda của Ukraine đã công bố hai video ghi lại cảnh phóng tên lửa Flamingo từ các bệ phóng dạng ray gắn trên rơ-moóc hai trục. Các tên lửa được thấy bay vọt lên theo phương thẳng đứng ngay sau khi khai hỏa. Một trong các đoạn video được cho là ghi lại cảnh tên lửa này tham gia một cuộc tấn công thực tế vào Nga.

Bài báo của Ukrainska Pravda cho biết đầu đạn của tên lửa nặng khoảng 1.150 kg.

Các chi tiết khác về Flamingo, bao gồm cả hệ thống dẫn đường, hiện vẫn còn rất khan hiếm. Hiện tại, chính quyền Ukraine dường như chưa xác nhận bất kỳ thông số kỹ thuật nào

Điều đáng chú ý là tên lửa Flamingo có thiết kế cực kỳ tương đồng, nếu không muốn nói là giống hệt, với một mẫu tên lửa hành trình mang tên FP-5 từng được giới thiệu bởi Milanion, một công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Chính công ty này trong quá khứ đã từng cung cấp khí tài cho lực lượng vũ trang Ukraine. Liệu "FP" trong FP-5 có phải là viết tắt của Fire Point hay không vẫn còn là một ẩn số.

Theo Milanion, FP-5 cũng có tầm bắn tối đa 3.000 km. Một bảng thông số trên trang web của công ty này cũng liệt kê tốc độ tối đa đạt 950 km/h và tốc độ hành trình trong khoảng 850−900 km/h.

Theo bảng thông số, FP-5 là một tên lửa có kích thước lớn, với sải cánh 6 mét, trọng lượng cất cánh tối đa 6.000 kg, và mang đầu đạn nặng 1.000 kg. Trang web cũng đăng tải hình ảnh mô phỏng tên lửa được đặt trên bệ phóng rơ-moóc hai trục.

Về hệ thống dẫn đường, Milanion cho biết FP-5 sử dụng tổ hợp nhiều phương pháp, bao gồm các loại định vị vệ tinh khác nhau và được thiết kế để kháng lại các đòn tấn công tác chiến điện tử. Nhiều khả năng tên lửa cũng được trang bị một hệ thống dẫn đường quán tính cơ bản.

Cần phải nhấn mạnh rằng mối quan hệ chính xác giữa FP-5 và Flamingo vẫn chưa được làm rõ, và các thông số kỹ thuật cũng như tính năng của tên lửa Ukraine có thể khác biệt ở nhiều khía cạnh.

Nhiều so sánh cũng đã được đưa ra giữa Flamingo và bom bay V-1 của Đức Quốc xã, vốn được phóng từ các bệ phóng cố định và sử dụng hệ thống đẩy phản lực xung sơ khai. Tuy nhiên, những so sánh này phần lớn chỉ mang tính bề ngoài.

Các nhà quan sát cũng chỉ ra những nét tương đồng giữa Flamingo và tên lửa MGM-13 Mace của Mỹ, một loại tên lửa hành trình cận âm phóng từ mặt đất được lấy cảm hứng từ V-1.

Bắt đầu từ năm 1959, Không quân Mỹ đã triển khai Mace khắp Tây Âu để nhắm vào các mục tiêu của Liên Xô. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 2.200km và cũng được phóng từ rơ-moóc hoặc từ hầm ngầm.

Trước đây, Ukraine cũng từng hoán cải các máy bay không người lái trinh sát từ thời Liên Xô như Tu-141 và Tu-143 – vốn có một số nét tương đồng trong thiết kế cơ bản và cũng được phóng từ bệ ray trên mặt đất – thành các vũ khí tấn công tầm xa.

Đòn đánh tầm xa thọc sâu vào lãnh thổ Nga

Một tên lửa hành trình mới có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 3.000 km sẽ đặt toàn bộ miền trung nước Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow và thành phố lớn thứ hai St. Petersburg, vào tình trạng báo động. Flamingo thậm chí có thể vươn tới một số khu vực ở Siberia.

Flamingo không phải là nỗ lực đầu tiên của Ukraine trong lĩnh vực tên lửa hành trình phóng từ mặt đất. Nước này cũng có một phiên bản tấn công mặt đất của tên lửa chống hạm Neptune, được đưa vào sử dụng từ năm 2023.

Ngoài ra, Ukraine cũng đã nhận được tên lửa hành trình phóng từ máy bay Storm Shadow và SCALP-EG lần lượt từ Anh và Pháp, cũng như tên lửa đạn đạo tầm ngắn ATACMS từ Mỹ. Tuy nhiên, không loại nào trong số này có tầm bắn sánh được với Flamingo.

Với đầu đạn nặng tới 1.150 kg, Flamingo sẽ có sức công phá vượt trội hơn bất kỳ tên lửa hay UAV cảm tử nào mà Ukraine đang sở hữu. Điều này không chỉ giúp quân đội Ukraine tấn công các mục tiêu giá trị ở xa hơn nhiều bên trong lãnh thổ Nga, mà còn có khả năng gây ra thiệt hại nặng nề hơn.

Thiết kế tên lửa hành trình sử dụng động cơ phản lực thông thường của Flamingo cũng mang lại lợi thế về tốc độ và các yếu tố khác để thâm nhập sâu hơn vào không phận Nga, đặc biệt khi so sánh với các máy bay hạng nhẹ được hoán cải hay các loại UAV tương tự thường được dùng cho các cuộc tấn công tầm rất xa.

Với tầm bắn được công bố, Flamingo sẽ mang lại cho Ukraine một năng lực tấn công ngang hàng với tên lửa Kalibr của Nga. Lực lượng Nga đã sử dụng rộng rãi Kalibr trong cuộc xung đột. Được phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm, Kalibr cũng là tên lửa cận âm, được cho là có tầm bắn từ 1.500 km đến 2.500km và mang đầu đạn nổ mạnh nặng 450kg.

Nga cũng đã sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất trong cuộc xung đột, đáng chú ý nhất là từ hệ thống Iskander, vốn nổi tiếng hơn với khả năng phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Đối với Ukraine, một yếu tố có lẽ quan trọng không kém tầm bắn phi thường của tên lửa là khả năng tối ưu hóa cho sản xuất hàng loạt với chi phí thấp, đây cũng là một trong những ưu điểm được quảng bá của mẫu FP-5.

Việc phóng hàng loạt tên lửa Flamingo sẽ là một thách thức nghiêm trọng đối với hệ thống phòng không Nga, vốn đã phải vật lộn với các vũ khí tầm xa kém tinh vi hơn của Ukraine.

Việc kết hợp UAV và tên lửa hành trình sẽ thực sự gia tăng áp lực lên Nga, mặc dù với tốc độ cận âm và thiết kế dường như không có tính năng tàng hình, Flamingo khó có thể miễn nhiễm hoàn toàn với việc bị đánh chặn. Việc bổ sung thêm mồi nhử sẽ càng làm phức tạp thêm bài toán phòng không của Nga.

Hơn nữa, vì là vũ khí tự sản xuất, không phải do các đồng minh phương Tây viện trợ, Ukraine sẽ có toàn quyền sử dụng Flamingo để tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Nga. Các mục tiêu này có thể bao gồm các căn cứ máy bay ném bom chiến lược và sân bay mà Ukraine từng tấn công bằng các phương tiện khác, cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng và các trung tâm hậu cần trọng yếu, vốn thường là mục tiêu của các UAV mang đầu đạn nhỏ hơn.

Việc Flamingo được tiết lộ vào thời điểm này, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska, có lẽ không phải là ngẫu nhiên.

Sự xuất hiện của Flamingo nhấn mạnh khả năng của Ukraine trong việc liên tục phát triển các loại vũ khí mới với sức hủy diệt lớn hơn, đồng thời đe dọa các mục tiêu trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều của Nga.

Đây cũng là một lời nhắc nhở gửi đến Điện Kremlin rằng, nếu muốn và nếu việc sản xuất Flamingo được đẩy mạnh, Ukraine hoàn toàn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công tên lửa hàng loạt vào các thành phố Nga, tương tự như cách Moscow đã làm, và gây ra những hậu quả tàn khốc.

Liệu Flamingo có thể hiện thực hóa tiềm năng to lớn của mình hay không vẫn còn phải chờ xem.