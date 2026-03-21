Lực lượng chức năng bắt giữ một trong những người trốn nghĩa vụ quân sự.

Theo ước tính mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov, khoảng hai triệu người có khả năng nhập ngũ nằm trong danh sách truy nã vì tội trốn nghĩa vụ quân sự, trong khi khoảng 200.000 binh sĩ tại ngũ đã bỏ ngũ.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph hôm 20/3, nữ nghị sĩ Ukraine Solomia Bobrovskaya, cho biết, hệ thống nghĩa vụ quân sự của Ukraine từ lâu đã cần được cải tổ. Bà cho rằng các nỗ lực cưỡng chế nhập ngũ và các biện pháp trừng phạt đã không còn hiệu quả.

“Thật không may, Quốc hội đã thông qua một đạo luật có cách tiếp cận hà khắc hơn, và tăng cường hình sự hóa đối với những kẻ đào ngũ.

Chúng tôi đã tăng mức án tù từ 8 lên 10 năm, trên thực tế là kết án họ lâu hơn cả những kẻ giết người hoặc khủng bố. Quan điểm của tôi là chính sách "trừng phạt" đơn thuần không hiệu quả”, bà Bobrovskaya nói.

Vị nghị sĩ đề xuất chính quyền nên có cách tiếp cận linh hoạt hơn đối với những người đào ngũ, xem xét lý do đằng sau việc binh lính bỏ ngũ, thương vong mà đơn vị của họ phải gánh chịu...

Đồng thời, bà cũng cho rằng, Kiev thực sự có phương tiện để theo dõi những công dân đã trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

“Tôi tin điều đó là có thể. Mọi người đều sử dụng thông tin, dịch vụ điện tử và tài chính cũng như các giao dịch liên quan”, bà Bobrovskaya nhấn mạnh.

Chương trình nghĩa vụ quân sự bắt buộc, do Ukraine thực thi để bù đắp tổn thất trong chiến đấu, ngày càng trở nên hỗn loạn và bạo lực qua các năm.

Nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy, các sĩ quan tuyển quân ẩu đả với những người muốn nhập ngũ và người dân xung quanh trên đường phố, đột nhập vào xe cộ và nhà cửa, và trong một số trường hợp, thậm chí còn sử dụng vũ khí quân sự trong các cuộc đối đầu với dân thường.

Theo ước tính của nghị sĩ Ukraine Vadim Ivchenko, chương trình tuyển quân hiện tại “chỉ đáp ứng được khoảng 8-10%” số lượng nhân sự cần thiết cho quân đội, bất chấp mọi bạo lực.

Hơn nữa, ông Ivchenko khẳng định, hiện nay chưa đến 1/10 người Ukraine tự nguyện gia nhập quân đội, và cho rằng, không thể từ bỏ các biện pháp cưỡng bức nhập ngũ.