HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ukraine tìm thêm Patriot, xin giấy phép sản xuất tên lửa PAC-3 trong nước

Hoàng Vân
|

Tổng thống Ukraine cho biết, Ukraine không chỉ tìm kiếm thêm hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ mà còn cả giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn nội địa.

Ukraine tìm kiếm hệ thống phòng không Patriot và giấy phép sản xuất tên lửa PAC - 3 - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Ngày 28/5, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, Ukraine hiện đang dựa vào lực lượng không quân để đối phó với các cuộc tấn công UAV quy mô lớn của Nga, bao gồm cả UAV loại Shahed và các biến thể của chúng do Nga sản xuất như Geran.

Ông Zelensky lưu ý, các nguồn lực phòng không hiện có đang chịu áp lực liên tục do quy mô và tần suất các cuộc tấn công từ Nga.

“Các máy bay chiến đấu của Thụy Điển, đặc biệt là dòng Gripen, dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng phòng không của Ukraine trong tương lai.

Việc tích hợp các máy bay hiện đại của phương Tây được xem là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm xây dựng một hệ thống phòng không nhiều lớp”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý, hiện khi nói đến các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, không có giải pháp thay thế nào khác ngoài hệ thống Patriot. Tổng thống cũng nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của hệ thống này trong việc bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine khỏi các cuộc tấn công tên lửa.

Tổng thống Zelensky mô tả đây là giải pháp duy nhất đã được chứng minh hiệu quả trong thực tế mà Ukraine có thể sử dụng để đánh chặn các mục tiêu như vậy.

Ngoài yêu cầu bổ sung thêm hệ thống Patriot, Ukraine hiện đang thúc đẩy một giải pháp chiến lược hơn: Tiếp cận giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3.

Tổng thống Zelensky xác nhận, một yêu cầu chính thức về vấn đề này đã được gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên Quốc hội.

Giới chức Ukraine nhấn mạnh, việc đẩy nhanh nguồn cung và thúc đẩy sản xuất trong nước là điều cần thiết trước mùa Đông, thời điểm Nga dự kiến sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này.

Tổng thống Zelensky cũng lưu ý, mục tiêu dài hạn của Ukraine là hoặc đạt được quyền tiếp cận công nghệ sản xuất tên lửa hoàn toàn, hoặc phát triển khả năng phòng thủ tên lửa độc lập của riêng mình, giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài trong tương lai.

Theo Defense Express
Hãy nhìn kỹ mẫu xe "cánh chim" mà Sơn Tùng M-TP dùng trong MV Come My Way: Hiểu rõ mới thấy ý tưởng thực sự kinh ngạc
Tags

hệ thống phòng không Patriot

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại