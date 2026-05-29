Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Ngày 28/5, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, Ukraine hiện đang dựa vào lực lượng không quân để đối phó với các cuộc tấn công UAV quy mô lớn của Nga, bao gồm cả UAV loại Shahed và các biến thể của chúng do Nga sản xuất như Geran.

Ông Zelensky lưu ý, các nguồn lực phòng không hiện có đang chịu áp lực liên tục do quy mô và tần suất các cuộc tấn công từ Nga.

“Các máy bay chiến đấu của Thụy Điển, đặc biệt là dòng Gripen, dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng phòng không của Ukraine trong tương lai.

Việc tích hợp các máy bay hiện đại của phương Tây được xem là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm xây dựng một hệ thống phòng không nhiều lớp”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý, hiện khi nói đến các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, không có giải pháp thay thế nào khác ngoài hệ thống Patriot. Tổng thống cũng nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của hệ thống này trong việc bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine khỏi các cuộc tấn công tên lửa.

Tổng thống Zelensky mô tả đây là giải pháp duy nhất đã được chứng minh hiệu quả trong thực tế mà Ukraine có thể sử dụng để đánh chặn các mục tiêu như vậy.

Ngoài yêu cầu bổ sung thêm hệ thống Patriot, Ukraine hiện đang thúc đẩy một giải pháp chiến lược hơn: Tiếp cận giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3.

Tổng thống Zelensky xác nhận, một yêu cầu chính thức về vấn đề này đã được gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên Quốc hội.

Giới chức Ukraine nhấn mạnh, việc đẩy nhanh nguồn cung và thúc đẩy sản xuất trong nước là điều cần thiết trước mùa Đông, thời điểm Nga dự kiến sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này.

Tổng thống Zelensky cũng lưu ý, mục tiêu dài hạn của Ukraine là hoặc đạt được quyền tiếp cận công nghệ sản xuất tên lửa hoàn toàn, hoặc phát triển khả năng phòng thủ tên lửa độc lập của riêng mình, giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài trong tương lai.