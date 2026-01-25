Ukraine tiết lộ chi tiết ngày đàm phán đầu tiên tại Abu Dhabi

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, trong một bài đăng trên Telegram, cho biết, ngày 23/1, một cuộc họp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga đã diễn ra tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), trong đó các bên thảo luận về những vấn đề liên quan đến khả năng chấm dứt xung đột và các bước tiếp theo của tiến trình đàm phán. Theo ông, các cuộc trao đổi tiếp tục vào ngày 24/1.

"Tại Abu Dhabi, cùng với ông Kyrylo Budanov, Davyd Arakhamia và Sergiy Kyslytsya, chúng tôi đã tham dự cuộc họp ba bên với đại diện Mỹ và Nga. Chúng tôi ghi nhận vai trò trung gian của phía Mỹ trong việc thúc đẩy đối thoại", ông Umerov nói.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Ảnh: Getty Images

Ông cho biết thêm rằng, ngày 24/1, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine - Đại tướng Andrii Hnatov, và Phó Cục trưởng Tình báo Quốc phòng Ukraine - Trung tướng Vadym Skibitskyi, sẽ tham gia phái đoàn Ukraine.

Về phía Mỹ, các cuộc tham vấn có sự tham gia của Đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner, Josh Gruenbaum, cùng các tướng Daniel Driscoll và Alexus Grynkewich. Phái đoàn Nga bao gồm đại diện của quân đội và tình báo quân sự.

Ông Umerov cho biết đã báo cáo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau mỗi giai đoạn đàm phán, đồng thời nhấn mạnh phái đoàn Ukraine làm việc theo các chỉ đạo đã được thống nhất và sẵn sàng tham gia đối thoại dưới nhiều hình thức khác nhau, tùy theo tiến triển của các cuộc trao đổi.

"Phái đoàn Ukraine hành động nhịp nhàng trong khuôn khổ các nhiệm vụ do Tổng thống Zelensky đề ra. Chúng tôi sẵn sàng làm việc theo nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào tiến trình đối thoại", ông lưu ý.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc hội đàm đầu tiên giữa các bên đã diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ông cho biết các đại diện Ukraine đang cập nhật thông tin thường xuyên về diễn biến đàm phán.

"Các đại diện của Ukraine đang báo cáo với tôi gần như mỗi giờ - hiện họ đang ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi các phái đoàn Ukraine, Mỹ và Nga đang tập trung vào một cuộc hội đàm. Điều này rất quan trọng vì từ rất lâu chưa có những cuộc gặp ba bên như vậy", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết đại diện của ba nước đang thảo luận về những vấn đề then chốt liên quan đến việc chấm dứt xung đột, song hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận cụ thể. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình đối thoại đối với tất cả các bên liên quan và cho rằng việc tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán là cần thiết cho ổn định khu vực.