"Chúng tôi đã bổ sung hệ thống Patriot vào hệ thống phòng không của Ukraine. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Đức và Thủ tướng Liên bang Friedrich Merz vì quyết định này... Chúng tôi đã nỗ lực làm việc với các đối tác nhằm tăng cường hệ thống phòng không trong thời gian dài, và giờ đây các thỏa thuận đã được thực hiện", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X hôm 2/11.

Thông báo này được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistoruis cho biết Berlin sẽ cung cấp cho Ukraine hai hệ thống Patriot vào cuối năm 2025.

Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã leo thang về quy mô và cường độ kể từ mùa xuân năm 2025. Chiến dịch hiện tại của các lực lượng Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trước mùa đông, gây ra tình trạng mất điện thường xuyên trên diện rộng. Theo giới quan sát, việc tăng cường hệ thống phòng không như Patriot sẽ giúp Ukraine giảm áp lực trước các cuộc tấn công từ Nga.

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không do Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon Technologies sản xuất. Một trong những điểm chính của hệ thống Patriot là khả năng tích hợp với các hệ thống phòng không khác, tạo ra mạng lưới phòng thủ nhiều lớp.

Mỗi tổ hợp bao gồm radar phát hiện và theo dõi mục tiêu, trung tâm điều khiển hỏa lực, bệ phóng tên lửa và các thiết bị hỗ trợ khác.

Ở thời điểm hiện tại, tên lửa PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cũng như máy bay chiến đấu.

Tên lửa có chiều dài 5,21 m, trọng lượng 312 kg, được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể đánh chặn tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km, tốc độ bay Mach 5.