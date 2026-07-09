Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu, căn cứ không quân trọng yếu của Nga

Rạng sáng 8/7, máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Borisoglebsk ở vùng Voronezh (Nga) cũng như một cơ sở dầu khí tại thành phố Ufa, gây hoả hoạn nghiêm trọng.

Nhiều đoạn video do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ khu vực sân bay sau vụ tấn công. Hệ thống giám sát FIRMS của NASA cũng ghi nhận dấu hiệu bất thường về nhiệt độ tại địa điểm này trong ngày 8/7, củng cố thông tin về một vụ cháy rất lớn xảy ra tại căn cứ.

Hiện, phía Nga vẫn chưa bình luận về thông tin trên.

Khói bốc lên từ căn cứ không quân Borisoglebsk ở vùng Voronezh của Nga sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Căn cứ không quân Borisoglebsk nằm cách biên giới Ukraine khoảng 300 km, là nơi đóng quân của Trung tâm Huấn luyện Hàng không 783 cùng các đơn vị thuộc Sư đoàn Hàng không Hỗn hợp số 105. Đây là nơi từng vận hành máy bay chiến đấu Su-35, cường kích-ném bom Su-34 và máy bay đa năng Su-30SM.

Tuy nhiên, theo các phân tích ảnh vệ tinh gần đây, Borisoglebsk hiện chủ yếu được lực lượng Nga sử dụng làm điểm tiếp nhiên liệu và tái vũ trang tạm thời, thay vì căn cứ hoạt động thường trực. Mật độ máy bay tại đây khá thấp, chỉ xuất hiện lẻ tẻ các máy bay chiến đấu và trực thăng.

Đây không phải lần đầu tiên căn cứ Borisoglebsk trở thành mục tiêu của Ukraine. Vào tháng 7/2025, cơ sở này cũng bị UAV Ukraine tập kích. Hình ảnh vệ tinh sau đó cho thấy thiệt hại tại khu vực được cho là nơi lưu trữ các bồn nhiên liệu, thiết bị hàng không và có thể cả các bộ mô-đun UMPK - hệ thống giúp chuyển đổi bom thông thường thành bom lượn có điều khiển.

Vụ tập kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục mở rộng chiến dịch tấn công vào hạ tầng hàng không quân sự của Nga. Đầu tháng này, lực lượng Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào các căn cứ không quân Saky và Hvardiiske tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Trước đó, vào tháng 5/2026, căn cứ không quân Baltimore ở vùng Voronezh, nơi đặt Trung đoàn Không quân số 47 vận hành các máy bay Su-34 cũng đã bị UAV Ukraine tấn công.

Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy dữ dội

Trong một diễn biến liên quan, kênh Telegram Exilenova cho biết máy bay không người lái tấn công của Ukraine đã tập kích một cơ sở dầu khí tại thành phố Ufa, thuộc nước Cộng hòa Bashkortostan của Nga vào sáng 8/7, gây ra vụ hỏa hoạn lớn.

Các đoạn video và hình ảnh do người dân địa phương ghi lại cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực xảy ra vụ tấn công. Một số nhân chứng cũng cho biết đã nhìn thấy UAV tầm xa Liutyi của Ukraine bay qua bầu trời thành phố trước thời điểm vụ nổ xảy ra.

Khói bốc lên từ một cơ sở lọc dầu của Nga ở Ufa.

Theo các nguồn tin, để tiếp cận mục tiêu ở Ufa, chiếc UAV đã phải vượt quãng đường hơn 1.400 km từ lãnh thổ Ukraine, cho thấy khả năng tấn công tầm xa ngày càng được Kiev mở rộng.

Khu công nghiệp lọc dầu Ufa gồm ba nhà máy lớn là Bashneft-UNPZ, Bashneft-Novoil và Bashneft-Ufaneftekhim, đều do tập đoàn dầu khí Rosneft quản lý.