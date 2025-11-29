Ukraine tập kích căn cứ không quân Nga ở Crimea, phá hủy nhiều thiết bị quân sự

Ngày 28/11, các đơn vị Hải quân và Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine đã tiến hành chiến dịch hỗn hợp nhằm vào sân bay Saky của Nga tại Crimea. Cuộc tập kích đánh trúng trung tâm chỉ huy - điều khiển, kho chứa máy bay không người lái (UAV) tấn công Orion, cùng một số tổ hợp phòng không Tor-M2, Pantsir-S1 và pháo phòng không ZU-23-2 gắn trên xe tải KamAZ.

Theo phía Ukraine, việc liên tục tấn công các trung tâm điều hành UAV và hệ thống phòng không tại Crimea là một phần trong chiến lược làm suy yếu khả năng kiểm soát và phòng thủ của Nga trên bán đảo.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận cuộc tấn công căn cứ không quân Saky, cũng như các cuộc tấn công thành công vào một nhà máy lọc dầu ở vùng Saratov và một số mục tiêu khác trên lãnh thổ Nga.

Lực lượng vận hành hệ thống máy bay không người lái Ukraine cũng cho biết đã phá huỷ ba hệ thống phòng không của Nga trong ba ngày gần đây, gồm Buk-M1, Buk-M2 và Tor-M2, với tổng giá trị ước tính khoảng 60 triệu USD. Các tổ hợp này được xem là những thành phần chủ lực trong mạng lưới phòng không và việc loại bỏ chúng được đánh giá sẽ làm suy giảm đáng kể khả năng bảo vệ các khu vực trọng yếu của Moscow ở bán đảo Crimea.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.