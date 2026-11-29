Có tới 40 cơ sở dầu mỏ và công nghiệp quân sự của Nga bị tấn công trong vòng 50 ngày, trong đó có cảng trung chuyển nhiên liệu tại Biển Trắng ở Bắc cực và nhà máy sản xuất nhiên liệu đẩy tên lửa nằm sâu trong vùng Siberia.

Nhịp độ chưa từng thấy

Một tàu vận tải quân sự của Nga bốc cháy trên biển Baltic. Một tàu chiến bị đánh chìm ngoài khơi Libya. Và trong vụ nổ dữ dội, đoạn mặt đường trên cây cầu nối đất liền Nga với bán đảo Crimea sụp xuống.

Tàu Sparta II của Nga được cứu hộ sau khi trúng đòn tập kích trên Vịnh Phần Lan

Ukraine đang đẩy nhanh chiến dịch tấn công tầm xa sâu vào lãnh thổ đối phương. Chiến dịch hiện vươn xa hơn 1.500 dặm (khoảng 2.414 km) và trải rộng trên ít nhất năm vùng biển, nhằm gây gián đoạn mạng lưới hậu cần và nguồn thu của Nga.

Nga vẫn nắm lợi thế rõ rệt về năng lực tấn công tầm xa. Mátxcơva có thể sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công bất kỳ khu vực nào của Ukraine, trong khi Kiev phần lớn không có khả năng phòng thủ trước loại vũ khí này nếu không được cung cấp thêm tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất.

Với ưu thế về quân số và vũ khí, Nga có thể cầm cự lâu hơn Ukraine. Hàng loạt đòn tấn công của Mátxcơva khiến Ukraine đối mặt với mùa đông khó khăn.

Tuy nhiên, Ukraine cũng có những quân bài riêng. Các lực lượng Ukraine đang nâng nhịp độ hoạt động tầm xa lên mức cao chưa từng có, có những ngày phóng hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Nga.

Kiev vẫn tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, khiến sản lượng giảm xuống mức thấp nhất trong hai thập niên.

Trong tháng này, Thứ trưởng Chiến tranh Mỹ Elbridge Colby chỉ trích Kiev về “màn phô diễn các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương”, đồng thời tuyên bố rằng những hoạt động này “không mang lại hiệu quả trong việc thúc đẩy chấm dứt chiến sự”.

Ông Kyrylo Budanov - Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, thừa nhận rằng “chỉ riêng các cuộc tấn công tầm xa sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến”. Tuy nhiên, ông lập luận rằng mỗi đòn tấn công đều buộc đối phương phải sửa chữa, mất sản lượng, tổ chức lại hoạt động hậu cần và chịu thêm chi phí phát sinh.

Các cuộc tấn công cũng khiến Nga phải điều chuyển các hệ thống phòng không và phương tiện hải quân để bảo vệ tài sản.

Kiev đang truy tìm các tài sản quân sự của Nga ở nhiều nơi trên thế giới, nhằm làm suy yếu khả năng triển khai sức mạnh của Mátxcơva.

Việc Ukraine mở rộng phạm vi tấn công một lần nữa được thể hiện rõ trong tuần qua, khi thiết bị không người lái Ukraine tấn công tàu vận tải Sparta II của Nga trên vịnh Phần Lan, thuộc khu vực phía đông biển Baltic.

Sau đó, ở vị trí cách Ukraine hơn 1.600 km, bảy xuồng không người lái trên biển đã xuyên qua hỏa lực phòng thủ tại cảng Benghazi của Libya. Đợt tấn công đồng loạt này đã đánh chìm tàu Merkury - một trong những tàu chiến mới nhất của Nga, cùng trực thăng chiến đấu trên tàu. Các phương tiện của Ukraine cũng tấn công một tàu chở hàng của Nga.

Các quan chức trong chính quyền kiểm soát miền đông Libya tuyên bố sẽ trả đũa. Ông Zelensky bảo vệ các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Nga ở bất cứ nơi nào trên thế giới, cho rằng đó là quyền tự vệ của Ukraine và gọi chúng là “sự bảo đảm an ninh lâu dài của chúng tôi”.

Theo bà Aliona Hlivko, người đứng đầu tổ chức nghiên cứu St. James’s Foreign Policy Group có trụ sở tại London, dù các đồng minh châu Âu của Ukraine ủng hộ những cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, nhưng phản ứng ban đầu của họ trước các cuộc tập kích của Ukraine trên biển Baltic và Địa Trung Hải lại thận trọng hơn.

Theo bà, một số người lo ngại Nga có thể coi những cuộc tấn công này là hành động leo thang xung đột. Đây cũng là lập luận mà Thứ trưởng Chiến tranh Mỹ Colby từng đưa ra.

Sau khi Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tuyên bố rằng cuộc xung đột “không nên và không thể lan rộng đến Địa Trung Hải”, ông Zelensky cho biết đã gọi điện cho bà Meloni và xác nhận cuộc tấn công “được tiến hành mà không có sự phối hợp trước với các đối tác châu Âu của chúng tôi”.

“Châu Âu là hậu phương của chúng tôi, còn chúng tôi là quân đội của châu Âu”, ông Andrii Klymenko, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Chiến lược Biển Đen, nhận xét về vai trò của Ukraine.

Sau khi ông Colby chỉ trích chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine tại các cuộc họp của NATO ở Brussels, các lãnh đạo quốc phòng châu Âu đã phản bác. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius gọi phát biểu của ông Colby là “điều khá ngu ngốc”. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nhận xét về chiến dịch của Ukraine: “Trong suy nghĩ của tôi, không có gì phải nghi ngờ rằng chiến dịch này đang giúp Ukraine kéo dài thời gian và cứu sống nhiều người”.

Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách thúc đẩy đàm phán bằng cách đưa ra những ý tưởng nghiêng về phía Mátxcơva, Ukraine lại phát động những cuộc tấn công có quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu.

Ngày 16/11, quân đội Nga tuyên bố đã bắn hạ 1.336 máy bay không người lái của Ukraine, phá vỡ kỷ lục được thiết lập chỉ 18 ngày trước đó. Đến ngày 17/11, kỷ lục này lại tiếp tục bị phá vỡ, với 1.441 UAV được cho là đã bị đánh chặn.

Ngày 28/11, chính quyền Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hơn 1.200 UAV Ukraine trong đợt tấn công đêm hôm trước.

Vượt qua thay đổi ở Washington

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận thị trường dầu mỏ trong nước Nga vẫn gặp khó khăn, đồng thời chỉ trích Ukraine không nghe yêu cầu của Mỹ về việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga.

Ukraine đang nhắm mục tiêu vào mọi mắt xích trong chuỗi hoạt động lọc dầu của Nga, từ các cơ sở pha trộn dầu và trạm bơm trên những tuyến đường ống thượng nguồn, đến các nhà máy lọc dầu sơ cấp, cơ sở chế biến hóa dầu và các cảng xuất khẩu bằng đường biển.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng lọc dầu của Nga hiện thấp hơn khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh sản lượng xăng giảm 20% và dầu diesel giảm gần 30%, Mátxcơva đã hạn chế xuất khẩu nhiên liệu nhằm bảo vệ nguồn cung trong nước.

Ukraine cũng đang nhắm vào hàng loạt cơ sở quân sự của Nga.

Khả năng tấn công ngày càng xa của Kiev được hỗ trợ bởi sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Năng lực này đã tiến hóa từ việc cải tiến các loại UAV thương mại thành những hệ thống tấn công có khả năng mang đầu đạn nặng một tấn, lao đến mục tiêu ở khoảng cách hơn 2.800 km. Ukraine cũng đang chạy đua để tự sản xuất tên lửa đạn đạo.

Đồng thời, các kỹ sư Ukraine đang nhanh chóng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ kho vũ khí của đất nước. “Hàng trăm công ty công nghệ quốc phòng của Ukraine hiện đã sử dụng AI”, ông Zelensky phát biểu trong tuần này.

Việc Ukraine gia tăng sản lượng quốc phòng trong nước được hỗ trợ bởi thỏa thuận hợp tác sản xuất với Đức về UAV trinh sát và với Anh nhằm chế tạo hơn 1.000 UAV tấn công tầm xa.

Nỗ lực này nhằm duy trì năng lực tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương của Ukraine, bất kể những thay đổi về chính trị tại Washington.