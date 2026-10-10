HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ukraine tấn công Nga bằng khí cầu do thám

Hoàng Vân
|

Theo giới chức địa phương, lần đầu tiên khí cầu do thám của Ukraine đã được phát hiện trên vùng Yaroslavl, thuộc miền Trung nước Nga.

Khí cầu do thám Ukraine được phát hiện trên vùng Yaroslavl, miền Trung nước Nga, ngày 9/10/2026.

Giới chức địa phương cho biết, một số vật thể bay nhỏ đã bị bắn hạ thành công vào ngày 9/10, đồng thời kêu gọi người dân báo cáo bất cứ điều gì khả nghi mà họ nhìn thấy trên bầu trời, hoặc mảnh vỡ nghi ngờ cho các cơ quan khẩn cấp.

Theo các quan chức, những khí cầu này “được phóng từ lãnh thổ Ukraine”. Chúng có thể được sử dụng để đánh lạc hướng hệ thống phòng không đối phương.

Khí cầu cũng có thể đóng vai trò là phương tiện trinh sát, bao gồm cả việc xác định vị trí hệ thống phòng không, hoặc hỗ trợ chỉ đạo tấn công vào các mục tiêu khác.

Khu vực Yaroslavl đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tầm xa từ Ukraine trong những tuần gần đây.

Giữa tháng 9, quân đội Nga đã bắn hạ 65 UAV trên khu vực này chỉ trong một ngày trong một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào nhà máy lọc dầu địa phương.

Mặc dù vụ việc hôm 9/10 là vụ việc đầu tiên thuộc loại này được báo cáo ở vùng Yaroslavl, nhưng quân đội Nga đã từng chạm trán với khí cầu do thám của Ukraine, và thậm chí cả khí cầu chứa chất nổ trong quá khứ.

Vào tháng 9/2025, quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công một số khu vực của Nga bằng hàng chục khí cầu mang chất nổ.

Vào tháng 2/2026, tờ Wall Street Journal đưa tin, Ukraine đã sử dụng khí cầu tầm cao để tấn công Nga, kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công như vậy lần đầu tiên được phát hiện vào mùa Thu năm 2024, và một đợt gia tăng các vụ việc được báo cáo vào cuối mùa Hè năm 2025.

Theo RT

Sau “Vịnh America”, ông Trump lại muốn đổi tên một thứ quen thuộc: Ai dùng từ cũ "đều là KẺ THÙ!"

Tags

Nga

Ukraine

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

01:55
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại