Ukraine tấn công Nga bằng khí cầu do thám

Theo giới chức địa phương, lần đầu tiên khí cầu do thám của Ukraine đã được phát hiện trên vùng Yaroslavl, thuộc miền Trung nước Nga.

Khí cầu do thám Ukraine được phát hiện trên vùng Yaroslavl, miền Trung nước Nga, ngày 9/10/2026.

Giới chức địa phương cho biết, một số vật thể bay nhỏ đã bị bắn hạ thành công vào ngày 9/10, đồng thời kêu gọi người dân báo cáo bất cứ điều gì khả nghi mà họ nhìn thấy trên bầu trời, hoặc mảnh vỡ nghi ngờ cho các cơ quan khẩn cấp.

Theo các quan chức, những khí cầu này “được phóng từ lãnh thổ Ukraine”. Chúng có thể được sử dụng để đánh lạc hướng hệ thống phòng không đối phương.

Khí cầu cũng có thể đóng vai trò là phương tiện trinh sát, bao gồm cả việc xác định vị trí hệ thống phòng không, hoặc hỗ trợ chỉ đạo tấn công vào các mục tiêu khác.

Khu vực Yaroslavl đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tầm xa từ Ukraine trong những tuần gần đây.

Giữa tháng 9, quân đội Nga đã bắn hạ 65 UAV trên khu vực này chỉ trong một ngày trong một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào nhà máy lọc dầu địa phương.

Mặc dù vụ việc hôm 9/10 là vụ việc đầu tiên thuộc loại này được báo cáo ở vùng Yaroslavl, nhưng quân đội Nga đã từng chạm trán với khí cầu do thám của Ukraine, và thậm chí cả khí cầu chứa chất nổ trong quá khứ.

Vào tháng 9/2025, quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công một số khu vực của Nga bằng hàng chục khí cầu mang chất nổ.

Vào tháng 2/2026, tờ Wall Street Journal đưa tin, Ukraine đã sử dụng khí cầu tầm cao để tấn công Nga, kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công như vậy lần đầu tiên được phát hiện vào mùa Thu năm 2024, và một đợt gia tăng các vụ việc được báo cáo vào cuối mùa Hè năm 2025.