Ukraine so sánh mình với Israel được đồng minh bảo vệ khi Iran tập kích

Giới chức Ukraine đã theo dõi sát sao vụ Iran tập kích UAV và tên lửa vào Iran vào đêm 13/4, rạng sáng 14/4. Khi đó, các đồng minh phương Tây của Israel đã hỗ trợ Israel đánh chặn UAV và tên lửa của Iran.

Các tổ hợp tên lửa phòng không của Mỹ cũng như máy bay chiến đấu và tàu khu trực của nước này đã khẩn trương hành động để cản phá cuộc tập kích đường không của Iran vào Israel - một quốc gia đồng minh không thuộc NATO nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho Israel.

Anh, Pháp và thậm chí cả quốc gia Arab là Jordan cũng nhập cuộc để giúp đỡ Israel ngăn chặn UAV và tên lửa Iran.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AFP.

“Trông người lại ngẫm đến ta”

Lúc đấy, giới chức Ukraine lại ngẫm đến cảnh ngộ của mình trong bối cảnh nước này đã bước sang năm thứ 3 của cuộc xung đột với Nga. Tận dụng thế chủ động và lợi thế nhiều mặt, Nga đang gia tăng tấn công Ukraine bằng cả UAV và tên lửa.

Tổng thống Ukraine Zelensky lên tiếng: “Cả thế giới thấy rằng Israel không đơn độc trong việc phòng thủ khi mối đe dọa trên không mà họ đối mặt cũng bị các đồng minh loại bỏ. Và khi Ukraine nói rằng các đồng minh của mình không nên nhắm mắt làm ngơ trước tên lửa và UAV Nga, điều đó có nghĩa là các đồng minh phải hành động, một cách mạnh bạo”.

Ông Zelensky càng bức xúc hơn sau khi tên lửa hành trình Nga đã tấn công thẳng vào trung tâm thành phố Chernihiv mới đây, gây nhiều thương vong.

Tổng thống Zelensky viết trên Telegram: “Điều này sẽ không xảy ra nếu Ukraine nhận đủ thiết bị phòng không và nếu thế giới quyết tâm ngăn cản Nga. Cần phải có cam kết đầy đủ từ phía các đối tác thể hiện qua những sự hỗ trợ cụ thể”.

Sau vụ tấn công của Nga vào thành phố Chernihiv nằm sát biên giới Nga, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba than phiền rằng đất nước ông thiếu những thứ mà Israel được cung cấp đầy đủ.

Trong bối cảnh gói viện trợ quân sự khổng lồ của Mỹ vẫn bị kẹt tại Quốc hội nước này, Kiev khẩn thiết xin thêm viện trợ từ bên ngoài. Các đơn vị pháo binh Ukraine đối mặt tình trạng thiếu đạn pháo nghiêm trọng. Các tiểu đoàn Ukraine cũng vật lộn với việc thiếu hụt tân binh. Ban lãnh đạo Ukraine thường xuyên kêu gọi phương Tây viện trợ cho họ máy bay tiêm kích và các hệ thống phòng thủ tên lửa để đương đầu với các cuộc không kích của Nga.

Thế khó của Ukraine do đặc thù địa lý và phòng không suy yếu

Kharkov - thành phố lớn thứ 2 của Ukraine, là một trong những nơi hứng chịu các đòn đánh dữ dội nhất của quân đội Nga. Nằm cách biên giới Nga có 96km, Kharkov đã chứng kiến sự gia tăng các đợt oanh tạc của Nga kể từ cuối năm 2023. Tờ The Economist viết: “Thành phố này đã hứng chịu số lượng tên lửa đạn đạo nhiều hơn bất cứ thời điểm nào kể từ khi xung đột vũ trang Nga - Ukraine nổ ra. Các cuộc tập kích bằng UAV diễn ra thường xuyên hơn: Chúng bay nhanh hơn, cao hơn và có cánh phủ sợi carbon giúp chúng khó bị bắn hạ hơn”.

Ngoài ra, Nga cũng tăng cường sử dụng máy bay để ném bom lượn xuống thành phố này.

Thị trưởng Kharkov, Ihor Terekhov, nói với từ Guardian của Anh: “Chúng tôi cần được hỗ trợ để ngăn Kharkov trở thành một Aleppo thứ 2”. Aleppo là một đô thị ở Syria từng tan hoang vì chiến tranh cách đây một thập kỷ.

Một báo cáo do Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, có trụ sở tại Washington) công bố vào ngày 18/4 cho biết, việc Israel phòng thủ thành công trước chiến dịch tập kích ồ ạt của Iran đã “nhấn mạnh những điểm yếu do đặc điểm địa lý cũng như hệ thống phòng không suy yếu của Ukraine đặt ra cho nỗ lực phòng thủ của nước này trước các cuộc tấn công đều đặn của Nga bằng tên lửa và UAV”.

Một số nhà ngoại giao châu Âu, bao gồm Ngoại trưởng Litva Landsbergis, bày tỏ sự cảm thông với Ukraine khi cùng từng ấy đồng minh nhưng lại dành cho Israel và Ukraine những mức độ bảo vệ khác nhau trước sự tấn công của một bên thù địch với họ.

Hôm 17/4, Tổng thống Zelensky khẳng định lại khát khao của ông về sự đoàn kết với đồng minh phương Tây. Ông nói: “Bầu trời Ukraine và bầu trời các nước láng giềng của chúng tôi đều xứng đáng hưởng an ninh như nhau. Tôi cảm ơn tất cả những quý vị nào nhận thức được nhu cầu an ninh của chúng tôi như một nhu cầu an ninh bình đẳng cho tất cả các nước”.