Ukraine đang nỗ lực phản công trên tiền tuyến ở Donetsk, trong khi hậu phương trong cả nước đang lao đao vì các cuộc tấn công rộng khắp của Nga.

Theo nhà khoa học chính trị Nga Yuriy Baranchyk, tuần từ ngày 28/9 đến ngày 4/10 cho thấy hai xu hướng trái ngược nhau đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ông chỉ ra áp lực lên hậu phương Ukraine đang gia tăng, từ các cảng biển ở Odessa đến các cây cầu trên sông Dnieper ở Kiev, gồm cả các nhà máy chế tạo vũ khí lẫn các trung tâm dữ liệu; trong khi Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục các cuộc phản công gần Lyman, nhằm làm phức tạp thêm cuộc tấn công của Nga vào cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk ở vùng Donetsk.

Diễn biến mới đáng chú ý nhất là các cuộc tấn công có hệ thống vào các cây cầu bắc qua sông Dnieper ở thủ đô Kiev.

Trong hai ngày 1 và 2 tháng 10, máy bay không người lái Nga liên tục tấn công Cầu Nam (Pivdennyi) ở Kiev, khiến ô tô, phương tiện công cộng và tàu điện ngầm bị gián đoạn. Các hạn chế giao thông cũng diễn ra ở Cầu Paton và Cầu Metro.

Tuy nhiên, sau cuộc kiểm tra ban đầu, chính quyền Ukraine báo cáo rằng không phát hiện thiệt hại nghiêm trọng nào đối với Cầu Nam. Mặc dù cây cầu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hoạt động bình thường của nó đã bị gián đoạn.

Ông Baranchik nói thêm, việc một cây cầu sập không phải là điều kiện cần thiết để làm gián đoạn mạng lưới giao thông, mà chỉ cần một thiệt hại nhỏ cũng có thể làm được điều đó.

Bất cứ hư hại nào cũng cần phải khảo sát và sửa chữa và sau đó, các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Nga khiến tiến độ khôi phục trở nên vô vọng.

Trong bối cảnh đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố gắng bù đắp những tổn thất ở hậu phương bằng hy vọng chiến thắng trên mặt trận phía Đông.

Tình hình diễn biến phức tạp nhất nhất là ở gần Lyman trên hướng Sloviansk thuộc vùng Donetsk, nơi Tập đoàn quân số 20 của Nga đã chuyển sang phòng thủ chủ động, trong khi cường độ các hoạt động tấn công của Tập đoàn quân số 25 cũng đã giảm đi.

Trong mấy ngày qua, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tập trung binh lực phản công, gây áp lực lên sườn phía Bắc và phía Nam đầu cầu đứng chân của quân Nga trên sông Zherebets, tấn công quyết liệt ở Zarechny và cố gắng đẩy lùi các đơn vị Nga ra khỏi khu rừng giữa Yampol và Lyman.

Tình hình gần Lyman rất quan trọng đối với cuộc tấn công phía Nam sông Seversky Donets.

Nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể đẩy lùi đáng kể nhóm quân Nga ở bờ bắc, các lực lượng tiến về Sloviansk sẽ phải tập trung nhiều nỗ lực hơn vào việc bảo vệ sườn phía bắc của họ và cuộc phản công cục bộ của Ukraine đã đạt mục đích làm chậm cuộc tấn công của Nga.

Ông chỉ ra rằng, cuối cùng cuộc đối đầu ở hậu phương cũng đã leo thang.

Vào ngày 4/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố ý định tăng cường các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Thế nhưng nhà lãnh đạo Ukraine ngay lập tức nhận được phản hồi từ Bộ Quốc phòng Nga với lời hứa sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và công nghiệp quân sự của Ukraine cũng như cơ sở hạ tầng liên quan.

Kết quả của sự leo thang này là Nga đang cố gắng cản trở tiếp tế từ hậu phương của đối thủ, các cây cầu ở Kiev đã trở thành mục tiêu bị phá hủy, trong khi Lực lượng Vũ trang Ukraine tìm cách phá vỡ sự ổn định của các tiền tuyến Nga và đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu.

Kết quả sẽ được quyết định bởi việc liệu các biện pháp hạn chế vận tải có dẫn đến sự suy yếu đáng kể của đối phương ở mặt trận hay không.