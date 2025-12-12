Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, đêm ngày 10, rạng sáng 11/12, Ukraine đã tấn công lãnh thổ Nga bằng số lượng máy bay không người lái kỷ lục. Các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn tổng cộng 287 máy bay không người lái (UAV) trên 11 khu vực.

Trong thời gian gần đây, Nga gần như hằng ngày ghi nhận các đòn tập kích bằng UAV nhằm vào lãnh thổ nước này. Những mục tiêu thường bị tấn công gồm kho dầu, cơ sở sản xuất thuốc súng, nhà máy vũ khí và các sân bay quân sự - nơi máy bay Nga cất cánh để tấn công Ukraine.

Trong khi đó, Không quân Ukraine báo cáo, vào cùng thời điểm trên, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa. Trong đó bao gồm 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 151 máy bay tấn công không người lái các loại.

Tính đến 10h ngày 11/12, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 85 mục tiêu, trong đó bao gồm 83 UAV và 2 tên lửa.

Không quân Ukraine cho biết tên lửa và máy bay không người lái nhắm trúng vào 34 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ nước này.