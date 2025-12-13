Theo các nguồn tin quân sự của Nga, các chiến binh thuộc chế độ Kiev đã thành công đột nhập vào các khu dân cư ở Kupiansk thông qua các cuộc phản công, giành lại một số vị trí đã mất trước đó.

Theo nguồn tin địa phương ngày 12/12, một số tòa nhà cao tầng ở khu phố Yubileyny được cho là quay trở lại nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Các báo cáo cũng nhấn mạnh rằng, các toán đột kích của Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang tích cực tìm cách xâm nhập Kupiansk từ các làng Moskovka (Myrne) và Radkovka (Radkivka).

Các nhà phân tích quân sự cho rằng, mục tiêu của lực lượng Ukraine là cắt đứt nguồn tiếp tế từ Golubovka (Holubivka) và Radkivka đến nhóm quân Nga ở trung tâm thành phố, từ đó bao vây ngược lại lực lượng Nga, giành lại quyền chủ động trong trận chiến giành giật thành phố chiến lược phía nam Kharkiv.

Cần lưu ý rằng, trong vài ngày qua đã có những báo cáo về các cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Kupiansk, trong bối cảnh các toán quân Nga mới đột nhập vào trung tâm thành phố và chưa tạo lập được thế đứng chân vững chắc, chưa củng cố được các hành lang tiếp vận.

Điểm đặc biệt là các đơn vị Ukraine dường như đang sao chép chiến thuật của Nga, tấn công thành phố theo từng nhóm nhỏ, cắt đứt đường tiếp tế cho các nhóm quân Nga đang đồn trú trong thành phố này.

Cho đến gần đây, tất cả các nỗ lực phản công đều bị quân đội Nga đẩy lùi thành công, nhưng với việc Quân đội Ukraine đã chiếm giữ các tòa nhà nhiều tầng ở vùng ngoại ô phía tây nam có thể gây ra những khó khăn lớn cho quân Nga, dẫn đến những trận chiến quyết liệt hơn.

Trước đó, sau khi Kupiansk bị quân Nga đánh chiếm, các quan chức quân sự Nga đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc, một lực lượng Ukraine khá lớn đã bị chặn lại ở bờ trái sông Oskol (Oskil), mà theo ước tính của các chuyên gia, lực lượng này có khoảng 15 tiểu đoàn.

Mặc dù Quân đội Ukraine chịu tổn thất hàng ngày trong các trận chiến ác liệt nhưng quân Nga vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được tình hình ở Kupiansk, khiến lực lượng Ukraine không chỉ giữ được khả năng phòng thủ, mà còn có tiềm năng phát động các cuộc phản công.