Ukraine phá hủy nhà máy điện tử sản xuất tên lửa Kh-101 và Iskander-M ở Kaluga

Việc các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử chuyên dụng bị tấn công và chịu thiệt hại chắc chắn gây ảnh hưởng tới sản lượng tên lửa của Nga.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công Nhà máy Ống chân không Kaluga. Đây là một nhà máy điện tử sản xuất các bộ phận dành cho tên lửa hành trình Kh-101 và Iskander-K, cũng như tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Thông tin này được chuyên gia tình báo nguồn mở (OSINT) có biệt danh Supernova+ đưa ra, trích dẫn lời kể của người dân địa phương.

Dựa trên đoạn video công bố, có vẻ như tên lửa hành trình hoặc máy bay không người lái trang bị động cơ phản lực đã được sử dụng cho vụ tấn công khi dễ dàng nghe thấy âm thanh đặc trưng của chúng trước khi vụ nổ xảy ra.

Đồng thời đại diện chính quyền địa phương cũng tuyên bố Quân đội Nga đã phá hủy 13 máy bay không người lái (UAV) trên khu vực Kaluga và chính thành phố Kaluga, nhưng không ngăn chặn được thiệt hại cho cơ sở mặt đất.

Vụ tấn công Nhà máy Ống chân không Kaluga.

Theo nhà quan sát OSINT Varta , nhà máy điện tử của Công ty cổ phần Voskhod (Nhà máy ống chân không Kaluga) chuyên phát triển và sản xuất các linh kiện vi điện tử có độ tin cậy cao, linh kiện bán dẫn, vật liệu đặc biệt cho ngành công nghiệp điện tử và thiết bị kiểm tra.

Cơ sở này sản xuất vi mạch kỹ thuật số, bộ khuếch đại thuật toán, bộ transistor, bộ ghép quang, laser bán dẫn và diode quang. Trong bài thuyết trình năm 2012, công ty cho biết hơn 90% sản phẩm của họ dành cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Theo Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR), nhà máy Voskhod tham gia sản xuất tên lửa hành trình Kh-101. Doanh nghiệp này chế tạo bộ khuếch đại hoạt động OSM140UD17A và UD601A cho bộ xử lý K003, cũng như các bộ khuếch đại 544UD16U3 và sản phẩm tương tự H590KN13 cho bộ thiết bị Monobloc-L.

Đối với tên lửa hành trình 9M727 của tổ hợp Iskander-K, nhà máy này cung cấp bộ phát tín hiệu chính cho máy tính tích hợp Zarya-61M. Họ cũng sản xuất bộ chuyển đổi, bộ khuếch đại thuật toán, phần tử logic và công tắc cho các bo mạch của hệ thống dẫn đường quán tính GIB-123-4.

Công ty này còn tham gia sản xuất tên lửa đạn đạo 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M. Theo Tình báo Ukraine, Voskhod cung cấp vi mạch RUD20 cho các tên lửa này.

Một mảng sản xuất quân sự riêng biệt của nhà máy là thiết bị bảo dưỡng xe bọc thép. Danh mục sản phẩm bao gồm khí tài UChS-1G để làm sạch hóa học nòng pháo xe tăng 125mm và thiết bị PPSG-2-2 để kiểm tra máy phát điện của xe chiến đấu bộ binh BMP-2, BMP-3 và bộ khởi động - máy phát điện của xe tăng T-72.

Trong danh mục sản phẩm mở, công ty cũng cung cấp PKV-003 - thiết bị dùng để cố định ngòi nổ, tức là cố định cơ học các ngòi nổ được vặn vào đạn pháo có cỡ nòng từ 37 đến 152mm.

Ukraine đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nhà máy Voshkhod theo Nghị định số 227/2023 ngày 15/4/2023 với thời hạn 10 năm. Đồng thời công ty này hiện vẫn chưa bị Mỹ, EU hay Anh trừng phạt.

Đầu tháng 9, có thông tin cho biết gần một nửa trong số 155 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn công nghiệp Nga Roselktronics, chuyên về phát triển và sản xuất linh kiện điện tử vô tuyến, vẫn nằm ngoài phạm vi lệnh trừng phạt.