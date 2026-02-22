Ukraine phá hủy cùng lúc 2 tàu tuần tra của FSB thuộc Dự án 22460

Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố bức ảnh về vụ tấn công vào con tàu tuần tra.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Kyiv, các tàu bị tấn công vào đêm ngày 21/2 năm 2026 tại khu vực thành phố Inkerman, mức độ thiệt hại đang được làm rõ.

Dựa trên các bức ảnh đã được công bố và một tuyên bố kèm theo vị trí ước tính, các tàu tuần tra của FSB có thể đã neo đậu tại bến số 52 ở vịnh Inkerman thuộc cảng Sevastopol.

Tàu tuần tra FSB thuộc Dự án 22460 Okhotnik tại cảng Sevastopol lọt vào tầm ngắm của tàu không người lái tấn công cảm tử Ukraine.

Các tàu tuần tra Dự án 22460 Okhotnik là những phương tiện tương đối hiện đại của Lực lượng Bảo vệ bờ biển thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Chúng được đóng từ năm 2007 tại xưởng đóng tàu Almaz ở St. Petersburg và Vostochnaya Verf ở Vladivostok.

Lớp tàu này được thiết kế để bảo vệ vùng biển lãnh hải, tuần tra khu vực biên giới 12 hải lý và có thể phối hợp tác chiến cùng các tàu hộ vệ nhỏ.

Một bệ cất cánh được gắn ở đuôi tàu, có thể sửa đổi để trang bị thêm một nhà chứa máy bay dạng gấp gọn dành cho 1 trực thăng Ka-226.

Đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật tóm tắt của các tàu tuần tra thuộc Dự án 22460:

Lượng giãn nước đầy tải: 630 tấn

Chiều dài: 62,5m

Chiều rộng: 12m

Thủy thủ đoàn: 24 người

Tốc độ: Lên đến 30 hải lý/h

Thời gian hoạt động: Lên đến 60 ngày

Trang bị vũ khí: Pháo bắn nhanh AK-630 30mm và súng máy Kord 12,7mm; có khả năng lắp đặt thêm bệ phóng tên lửa chống hạm Kh-35U Uran và pháo hạm A-220M 57mm.

Tính đến tháng 2/2026, 14 tàu loại này đã được chế tạo và đưa vào hoạt động. Chúng được phân bổ cho các đơn vị khu vực thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển của Cục Biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga.

Tháng 12/2025, xuồng không người lái cảm tử của Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine đã tấn công tàu tuần tra Dự án 22460 Okhotnik mang tên Rasul Gamzatov, đang làm nhiệm vụ bảo vệ các giàn khoan dầu khí của Nga ở Biển Caspian và gây thiệt hại nặng nề.