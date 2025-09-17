Theo Euromaidan Press ngày 16-9, giao tranh tại hướng Pokrovsk, tỉnh Donetsk đang thay đổi cục diện khi các mũi tiến công của Nga suy giảm rõ rệt và thiếu phối hợp. Lực lượng Ukraine đã tận dụng thời điểm này để phản công, tái chiếm thị trấn Udachne.

Tại sườn phía Tây gần Udachne, Nga chỉ duy trì được các đợt xâm nhập nhỏ lẻ mà không có sự hỗ trợ từ hỏa lực kết hợp. Ukraine đã tổ chức đợt tiến quân có kế hoạch, kiểm soát lại khu định cư này và treo cờ tại trung tâm.

Lực lượng Nga được cho là đã cố gắng quay trở lại nhưng không thành công, khi các tuyến đường tiếp cận đều bị Ukraine giám sát bằng máy bay không người lái và pháo binh.

Binh lính Ukraine. Ảnh minh họa: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Tại phía Đông gần Myrnohrad, Ukraine chặn đứng nhiều đợt tấn công bằng xe bọc thép của Nga và tiếp tục kiểm soát khu vực. Còn tại Hrodivka, hình ảnh do Reporting from Ukraine công bố cho thấy binh sĩ Nga rút lui dưới sức ép từ lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine, cho thấy cán cân xung đột ở đây nghiêng về phía Kiev.

Trong bối cảnh này, phía Nga đã triển khai phương án khác là sử dụng hệ thống cống ngầm để tiếp cận Pokrovsk.

Sau khi phía Nga công bố đoạn video cho thấy binh sĩ nước này cố gắng xâm nhập qua đường ống, một sĩ quan Ukraine nói họ đã nắm được thông tin này và không lo ngại vì đường ống không đủ lớn, chứa đầy chất thải.

Theo nguồn tin, Nga đã điều động nhiều lực lượng vào hướng Pokrovsk nhưng các mũi tấn công ở phía Tây, Đông và Bắc đều không đạt mục tiêu. Trong khi đó, Ukraine vừa giữ được Pokrovsk vừa giành lại một số khu vực trước đó từng do Nga kiểm soát.