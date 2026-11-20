Vương quốc Anh và Na Uy sẽ phân bổ hơn 131 triệu USD để đóng 2 tàu tấn công tốc độ cao hiện đại cho Ukraine.

Thông tin này được Chính phủ Anh cho biết. Các tàu chiến mới này sẽ tăng cường năng lực của Hải quân Ukraine ở Biển Đen, giúp bảo vệ bờ biển và đảm bảo an ninh cho các tuyến thương mại quan trọng.

Chương trình này sẽ được tài trợ bình đẳng bởi Vương quốc Anh và Na Uy trong khuôn khổ Liên minh Năng lực Hàng hải, do hai quốc gia này cùng lãnh đạo. Những chiến hạm trên sẽ được đóng tại các nhà máy của Anh.

Đã có thông báo về việc những chiếc tàu mới chỉ dài 30m nhưng có khả năng chiến đấu tương đương với tàu khu trục. Các tàu này sẽ được trang bị hệ thống phòng không hiện đại, vũ khí tên lửa và khí tài tự vệ.

"Chúng có khả năng tương đương một tàu khu trục và sẽ cung cấp cho Hải quân Ukraine các loại vũ khí tấn công và phòng không mạnh mẽ và cơ động với chi phí thấp hơn đáng kể", Chính phủ Anh cho biết.

Dự án tàu tấn công tốc độ cao do Công ty Babcock International giới thiệu.

Một nhiệm vụ khác của các tàu mới là bảo vệ hành lang vận tải ngũ cốc trên Biển Đen. Việc đảm bảo an toàn cho hành lang này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế Ukraine, xuất khẩu nông sản và an ninh lương thực toàn cầu.

Theo phía Anh, những chiến hạm nói trên sẽ được trang bị nhiều hệ thống tiên tiến do các nhà sản xuất châu Âu cung cấp.

Năm 2021, hình ảnh mô hình một tàu tên lửa của Anh do Công ty Babcock International chế tạo đã được công bố, nhiều khả năng là dành cho Hải quân Ukraine. Tuy nhiên, chưa có thêm chi tiết nào về dự án này được công khai.

Hệ thống vũ khí của nó bao gồm 8 tên lửa chống hạm đặt ở đuôi tàu, 1 hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và 1 khẩu pháo tự động cỡ nòng 76mm.