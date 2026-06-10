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Ukraine: Nga trang bị tên lửa Kalibr với đầu đạn chùm

Hoàng Vân
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Các chuyên gia phân tích quân sự Ukraine mới đây xác nhận tên lửa hành trình Kalibr của Nga được trang bị đầu đạn chùm.

- Ảnh 1.

Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr từ tàu chiến.

Ngày 9/6, thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, các chuyên gia phân tích quân sự nước này lần đầu tiên đã xác định được một đầu đạn chùm trong số những mảnh vỡ của tên lửa hành trình Kalibr được bắn vào Ukraine hồi mùa Xuân năm nay.

Dòng tên lửa hành trình Kalibr của Nga bao gồm các phiên bản phóng từ tàu chiến, tàu ngầm và máy bay, cùng các biến thể dùng để chống hạm và tấn công mục tiêu trên bộ.

Một số phiên bản có thêm tầng đẩy thứ hai giúp khởi động cú tăng tốc siêu thanh trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu, rút ngắn thời gian phản ứng của hệ thống phòng không, trong khi các phiên bản cận âm có tầm bay xa hơn các phiên bản siêu âm.

Biến thể được Hải quân Nga sử dụng phổ biến nhất là tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M14T, phóng từ tàu chiến. Biến thể này có tầm bắn 2.500km.

Tên lửa này sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ bởi GLONASS với một máy đo độ cao để hỗ trợ bay ở độ cao rất thấp và một đầu dò radar chủ động để dẫn hướng giai đoạn cuối.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, những tên lửa này trước đây được trang bị đầu đạn nổ mạnh, nặng 450kg với 3.600 mảnh kim loại.

Tuy nhiên, đầu đạn chùm mới cho phép tấn công một khu vực rộng lớn hơn. Nó hiệu quả hơn đối với các mục tiêu phân tán như sân bay và các vị trí trống trải.

Trong khi Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố đây là lần đầu tiên tên lửa Kalibr mang đầu đạn chùm được ghi nhận, thì trước đó đã có những báo cáo về biến thể này.

Báo cáo mới nhất của bộ này có lẽ nhằm tìm cách đảm bảo thêm sự ủng hộ từ các nước hậu thuẫn, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không.

Điều đáng chú ý là Nga hiện đang phát triển thế hệ tiếp theo của dòng tên lửa Kalibr, Kalibr-M. Cải tiến chính được cho là sẽ nằm ở tầm bắn, có thể đạt hơn 4.500km.

Theo South Front
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