NATO, Ukraine muốn chung sức diệt vũ khí nguy hiểm nhất của Nga

NATO và Ukraine đang hợp tác trong một cuộc chạy đua để tìm ra các giải pháp phòng thủ chi phí thấp, triển khai nhanh chóng nhằm chống lại một số vũ khí khó ngăn chặn nhất của Nga: bom lượn và drone dẫn đường bằng cáp quang.

Các quan chức quân sự cho biết, số dự án đã được thử nghiệm, với mục tiêu vừa bảo vệ Ukraine trong hiện tại, vừa trang bị cho NATO các công cụ mới cho một cuộc chiến trong tương lai.

Tuy nhiên, thời gian luôn là kẻ thù của họ. Cuộc chiến ở Ukraine diễn biến rất nhanh, cả hai bên đều liên tục phát triển vũ khí và chiến thuật mới. Khi một giải pháp đối phó được hoàn thiện, nó có nguy cơ đã trở nên lỗi thời.

Thiếu tướng Ba Lan Wojciech Ozga, chỉ huy Trung tâm Phân tích, Huấn luyện và Giáo dục chung NATO-Ukraine (JATEC) cho biết: "Tốc độ phát triển trên chiến trường rất cao. Vì vậy, bạn phải thích ứng thật nhanh chóng."

JATEC được thành lập vào tháng 2 với mục tiêu sử dụng các bài học thực tế từ cuộc chiến Ukraine để hỗ trợ việc lập kế hoạch phòng thủ của NATO.

Các sáng kiến này được thiết kế để tiến triển nhanh chóng từ ý tưởng đến thử nghiệm và triển khai tại Ukraine, đồng thời mở rộng kho vũ khí phòng thủ của NATO cho các cuộc xung đột cường độ cao tiềm tàng.

Ozga nói rằng mối quan hệ này mang lại lợi ích cho cả hai bên: NATO thiếu kinh nghiệm chiến trường của Ukraine, trong khi Kyiv lại không có năng lực phân tích tương tự.

"Vì vậy, chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau," ông nói.

Bom lượn

Bộ Quốc phòng Ukraine đã yêu cầu hỗ trợ đối phó với hai trong số những mối đe dọa lớn nhất của Nga. Nhiệm vụ đầu tiên của JATEC là tìm giải pháp chống lại bom lượn, một loại vũ khí có sức tàn phá cực lớn và có thể phóng từ khoảng cách an toàn, nằm ngoài tầm với của các hệ thống phòng không.

Máy bay Nga đã tấn công Ukraine bằng bom lượn trong phần lớn thời gian của cuộc chiến. Những vũ khí này vốn là bom thông thường, được trang bị thêm bộ cánh và hệ thống dẫn đường đặc biệt để biến chúng thành bom có độ chính xác cao. Chúng rất khó bị đánh chặn vì có tín hiệu radar nhỏ, thời gian bay ngắn và di chuyển theo quỹ đạo phi đạn đạo.

Nga đã sử dụng nhiều loại bom lượn với kích cỡ khác nhau để nhắm vào các thành phố và vị trí quân sự của Ukraine, đôi khi phóng hàng trăm quả bom như vậy trong một tuần. Trước đây, cách tốt nhất để Kyiv đối phó với bom lượn, trong đó có loại nặng tới khoảng 2,7 tấn, là bắn hạ máy bay trước khi chúng thả bom, tấn công máy bay tại căn cứ hoặc phá hủy đạn dược tại các kho chứa.

Vào tháng 3, Bộ Tư lệnh Biến đổi Đồng minh của NATO và JATEC đã tổ chức một Innovation Challenge, nơi các công ty trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và phương Tây đưa ra 40 ý tưởng phòng thủ.

Ba ý tưởng chiến thắng đã được chọn ra từ các cuộc thảo luận đó: một radar dự đoán quỹ đạo của bom, một drone đánh chặn tự động với đầu đạn nổ và một "bức tường" drone được sử dụng như phương án cuối cùng để bảo vệ trước các loại đạn đang bay tới.

Đại tá Ukraine Valerii Vyshnivskyi, đại diện cấp cao của Kyiv tại JATEC và là giám đốc triển khai chương trình, cho biết các giải pháp này có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau và đã được thử nghiệm thực chiến tại Ukraine để chống lại bom lượn và các drone tấn công một chiều kiểu Shahed.

Ông Vyshnivskyi nói rằng các giải pháp phòng thủ này khá thành công khi chống lại Shahed nhưng cần cải thiện thêm đối với bom lượn, một mối đe dọa khó khăn hơn. Bước tiếp theo là đưa các giải pháp mới này vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Drone không thể gây nhiễu

Yêu cầu hỗ trợ thứ hai từ Bộ Quốc phòng Ukraine tập trung vào các drone cáp quang.

Trong năm qua, drone cáp quang đã nổi lên như một mối đe dọa hàng đầu trên chiến trường. Chúng là những drone góc nhìn thứ nhất (FPV) thông thường, loại drone thương mại nhỏ, giá rẻ. Tuy nhiên, thay vì kết nối vô tuyến giữa drone và người điều khiển, chúng được trang bị cuộn cáp quang dài và mỏng.

Cáp quang giúp duy trì liên kết ổn định giữa drone và người điều khiển, khiến chúng gần như miễn nhiễm với các chiến thuật tác chiến điện tử và đặc biệt nguy hiểm, vì chúng là vũ khí tấn công chính xác, cơ động cao.

Hiện tại, không có hệ thống phòng thủ đáng tin cậy nào chống lại drone cáp quang, mặc dù súng shotgun là một lựa chọn phòng thủ cho binh sĩ, mang lại ít nhất một cơ hội chiến đấu. Những drone này có giá chỉ vài trăm đô la và có thể mang theo lượng thuốc nổ đủ lớn để phá hủy một chiếc xe tăng trị giá hàng triệu đô la.

Vào tháng 6, Bộ Tư lệnh Biến đổi Đồng minh và JATEC đã tổ chức một cuộc họp khác. Lần này, các công ty quốc phòng Ukraine và phương Tây đã gửi 162 giải pháp. Ba giải pháp chiến thắng sau đó đã được lựa chọn.

Theo NATO, các giải pháp này phải có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết, có tầm phát hiện 500 mét và thiết kế hiệu quả về chi phí. Ông Delom cho biết các giải pháp chiến thắng bao gồm một radar và hai tháp pháo tự động.

Ông Vyshnivskyi nói rằng bước tiếp theo là tiến hành thử nghiệm thực địa trên lãnh thổ của NATO.

Hiện tại, JATEC chỉ tập trung vào các giải pháp cho drone cáp quang và bom lượn, nhưng ông Vyshnivskyi cho biết có một mối đe dọa lớn thứ ba trên chiến trường: các nhóm tấn công bộ binh nhỏ. Ông nói rằng các đơn vị cơ động và thiện chiến này của Nga không có tín hiệu dễ nhận biết như các đội hình thiết giáp và có thể thâm nhập vào các vị trí của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa yêu cầu JATEC hỗ trợ để đối phó với mối đe dọa này. Nhưng khi NATO tiếp tục rút ra các bài học từ cuộc xung đột, một trong những trở ngại lớn nhất vẫn là phải hành động đủ nhanh để khi có giải pháp, nó vẫn còn phù hợp.