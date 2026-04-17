Ukraine nâng cấp dòng UAV với đầu đạn mới và hệ thống điều khiển giai đoạn cuối

Năm ngoái, Ukrainian Armor đã giới thiệu UAV đầu tiên tên UB60D, kể từ đó họ liên tục cải tiến hệ thống và mở rộng dòng sản phẩm này với các biến thể mới.

Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Ukraine cho biết, công ty Ukrainian Armor vừa trình diễn hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối cho UAV tấn công của mình.

Hệ thống UAV UB60D được trang bị module dẫn đường tự động hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Công ty cũng trưng bày các UAV dựa trên đạn cối 82mm, cũng như UAV được trang bị đầu đạn xuyên phá nổ (EFP).

Trong các cuộc thử nghiệm trình diễn, UAV đã tấn công các mục tiêu giả định được mô phỏng bằng các tấm kim loại có đánh dấu mục tiêu.

Các cuộc tấn công được thực hiện bằng cả chế độ nổ trên không và nổ khi tiếp xúc.

UB60D với hệ thống dẫn đường đầu cuối cũng đã được trình diễn khả năng chống lại mục tiêu di động, cụ thể là một nền tảng robot mặt đất.

Hệ thống dẫn đường đầu cuối cho phép UAV tự động tấn công mục tiêu ở một khoảng cách nhất định, mà không cần sự can thiệp của người điều khiển, đồng thời duy trì khả năng chống chịu cao đối với các cuộc tấn công điện tử của đối phương.

Về dòng UAV của Ukrainian Armor, sản phẩm đầu tiên là UB60D, một phần của hệ thống UAV cùng tên đã được ra mắt năm ngoái và hoàn tất thủ tục chứng nhận phiên bản cơ bản vào mùa Hè cùng năm.

UAV này được phát triển dựa trên đạn súng cối phân mảnh 60mm. Ưu điểm chính của UAV này là đầu đạn đã được tích hợp sẵn vào máy bay.

Điều này cung cấp cho người vận hành một giải pháp sẵn sàng sử dụng "ngay lập tức", loại bỏ nhu cầu về thời gian, công sức.

Việc sản xuất hàng loạt hệ thống UAV UB60D bắt đầu chỉ 1 tháng sau khi được phê duyệt vào tháng 8 năm ngoái.

Tính đến đầu năm nay, công ty báo cáo năng lực sản xuất lên tới 80 hệ thống mỗi tháng. Mỗi hệ thống bao gồm 250 UAV, đưa tổng sản lượng lên khoảng 20.000 UAV FPV mỗi tháng.

Ngoài phiên bản 60mm, công ty cũng đang thử nghiệm các biến thể dựa trên đạn cối 82mm và 120mm.

