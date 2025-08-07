Ukraine nắm được tử huyệt của tàu ngầm hạt nhân lớp Borei

Theo tờ báo Anh The Times trích dẫn dữ liệu từ cơ quan tình báo quân sự Ukraine, tin tặc Ukraine đã đánh cắp được dữ liệu bí mật cho phép Kiev nắm được toàn bộ hướng dẫn tác chiến và sơ đồ kỹ thuật của tàu ngầm hạt nhân Knyaz Pozharsky, chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược thứ 8 của lớp Borei, dự án (project) 955A.

Bài báo cho biết, cơ quan tình báo Quân đội Ukraine (GRU) tuyên bố đã thực hiện một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn, trong đó họ đã đánh cắp dữ liệu bí mật về tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Nga và xác định các lỗ hổng tiềm ẩn trong bối cảnh Moscow tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực.

Theo tuyên bố, các tập tin bị đánh cắp bao gồm danh sách chi tiết thủy thủ đoàn, hướng dẫn tác chiến, sơ đồ kỹ thuật của hệ thống tác chiến và các biện pháp sinh tồn, lịch trình hoạt động và cả những báo cáo kỹ thuật của chiếc tàu ngầm mang số hiệu K-555.

“Thông tin mà các sĩ quan tình báo thu thập được cho phép chúng tôi xác định các tính năng và hạn chế kỹ thuật không chỉ của tàu ngầm Prince Pozharsky mà còn của các tàu ngầm khác thuộc Dự án 955A có tầm quan trọng đặc biệt đối với Nga” - tờ báo trích dẫn tuyên bố của GUR.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng, lịch trình hoạt động là một tài liệu toàn diện phản ánh hoạt động chiến đấu hàng ngày và các hoạt động đã lên kế hoạch của tàu.

Cần nhắc lại rằng tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo liên lục địa Knyaz Pozharsky thuộc lớp Borei, dự án (project) 955A mới được Lực lượng Hải quân Nga đưa vào hoạt động vào ngày 24 tháng 7 vừa qua.

Chiếc tàu ngầm hạt nhân hiện đại này là một thành phần chủ chốt trong bộ ba răn đe hạt nhân chiến lược của Nga, cùng với tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) phóng từ mặt đất và máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa hành trình tầm xa gắn đầu đạn hạt nhân.

Chiếc tàu ngầm này thuộc căn cứ tàu ngầm hạt nhân đóng tại Gadzhiyevo, vùng Murmansk, và là một phần của Hạm đội Phương Bắc - Nga.

Theo bình luận của The Times, vụ tấn công mạng này có khả năng tiết lộ những hạn chế không chỉ của tàu ngầm K-555 Knyaz Pozharsky, mà còn của toàn bộ hạm đội tàu ngầm chiến lược lớp Borei, vốn là lực lượng chủ chốt đảm bảo lợi ích của Nga ở Bắc Cực.

Sau khi đưa vào biên chế chiếc tàu ngầm chiến lược thứ 8 này, Hải quân Nga dự kiến đến năm 2031 sẽ nhận nốt 4 chiếc nữa, nâng tổng số tàu ngầm lớp Borei được đóng lên 12 chiếc.

Mỗi chiếc sẽ mang theo 16 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM) RSM-56 Bulava, mỗi tên lửa có 6 đầu đạn phân hướng, dẫn đường độc lập (MIRV), tức là mỗi tàu ngầm dự án 955 và 955A có thể tấn công đồng loạt 96 mục tiêu khác nhau, thừa sức xóa sổ một quốc gia rộng lớn.