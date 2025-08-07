Người dùng đặc biệt chú ý khi liên kết ví điện tử với tải khoản hoặc thẻ ngân hàng

Ngân hàng VPBank mới đây đã phát cảnh báo về chiêu trò lừa đảo trong giao dịch ví điện tử. Cụ thể, từ ngày 01/7/2025, ví điện tử được công nhận chính thức là phương tiện thanh toán tương tự tài khoản ngân hàng, thẻ và tiền mặt. Khách hàng có thể chuyển tiền giữa các ví điện tử, hoặc từ ví sang tài khoản ngân hàng và ngược lại.

Đi kèm với sự tiện dụng và phổ biến của ví điện tử, những chiêu thức lừa đảo qua kênh thanh toán này cũng ngày càng đa dạng và tinh vi. Nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng, VPBank khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác với một số thủ đoạn giả mạo sau:

Giả mạo nhân viên để hỗ trợ cập nhật thông tin Ví

- Kẻ lừa đảo giả mạo là nhân viên của Ví điện tử lớn như: VNPAY, ZaloPay, Momo…

- Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP để cập nhật, xác thực thông tin ví.

Thông báo trúng thưởng

- Kẻ lừa đảo gọi điện thoại, gửi email, nhắn tin thông báo khách hàng trúng thưởng chương trình khuyến mãi của Ví điện tử.

- Yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin hoặc nộp phí để hoàn thiện thủ tục nhận quà bằng cách bấm vào link, quét mã QR hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản/ví của kẻ gian.

Giả mạo thông báo Tài khoản Ví bị lộ thông tin

- Kẻ lừa đảo giả mạo là công an, nhân viên của công ty Ví thông báo ví điện tử bị tội phạm xâm nhập

- Yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật để được hỗ trợ.

Dù thủ đoạn là gì, chỉ cần cung cấp thông tin bảo mật và làm theo hướng dẫn, khách hàng sẽ mất kiểm soát Ví và tiền trong Ví. Nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng và đảm bảo an toàn khi sử dụng ví điện tử, VPBank khuyến cáo người dùng hết sức cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ.

Khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu đăng nhập Ví điện tử, mã xác thực OTP dưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng/ nhân viên của Ví điện tử.

Bên cạnh đó, cần kiểm soát an toàn và nâng cao cảnh giác khi liên kết Ví điện tử với tải khoản/Thẻ ngân hàng, không đăng ký tài khoản/định danh ví điện tử hộ người khác. Khách hàng cũng nên thay đổi mật khẩu của Ví điện tử thường xuyên, không đặt mật khẩu dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại…